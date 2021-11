Toyota Aygo dorosła i ma dopisek "X". Poszła za trendem i jest crossoverem

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Toyota opracowała dawno temu swój najmniejszy pojazd przy pomocy Citroena i Peugeota. Jednak nowe Aygo należy wyłącznie do Toyoty. Marki należące do Stellantis zdecydowały się wyjść z segmentu małych aut, przez co kontynuacje modeli C1 i 108 nie powstaną, dzięki czemu Toyota ma ułatwione zadanie.

Oprócz rezygnacji z francuskich powiązań, zupełnie nowy, niewielki model Toyoty zmienia swoją osobowość, przyjmując przyrostek „X", aby odzwierciedlić przejście z hatchbacka na crossovera. Chociaż nadal pasuje do definicji modelu segmentu A, Aygo X jest znacznie większy niż jego poprzednik. Jego długość teraz to 3700 mm, czyli jest dłuższy o 235 mm w stosunku do swojego poprzednika. Zwiększył się także rozstaw osi o 90 mm. Pomimo tego, że auto jest większe, to nadal tylne szyby nie otwierają się, a jedynie uchylają. Aygo X jest również o 125 mm szerszy, mierzy zatem 1740 mm. Natomiast jego wysokość to 1525 mm (więcej o 65 mm). Dzięki większym rozmiarom zwiększyła się również ładowność pojazdu – 231 litrów, a po złożeniu siedzeń 829 litrów.

Toyota zdecydowała, że w Aygo X będą dobrze wyglądać 18-calowe felgi, wykończone w matowej czerni z pomarańczowymi akcentami. Aygo X jeździ na platformie GA-B i oferuje chowany dach z tkaniny. Pomimo znacznego rozrostu modelu, to auto ma promień skrętu wynoszący zaledwie 4,7 metra.

Toyota Aygo X 2022 Toyota

Aby podkreślić nowy charakter modelu, Aygo X ma masywne czarne plastikowe listwy na nadkolach i oferuje dodatkowy prześwit o 11 mm w stosunku do poprzedniego modelu.

Wnętrze jest dosyć ciekawe i nawiązuje do wyglądu zewnętrznego. Pierwsze co się rzuci w oczy to kolorowe akcenty oraz 9-calowy ekran na desce rozdzielczej. Aygo X oferowana jest z oświetleniem ambientowym, bezprzewodowym ładowaniem i reflektorami LED. Dostępna jest również szeroka gama systemów bezpieczeństwa, m.in.: adaptacyjny tempomat, wykrywanie pieszych w nocy, asystent pasa ruchu czy wykrywanie rowerzystów w ciągu dnia.

Toyota Aygo X 2022 Toyota

Pod maską znalazła się jednostka produkowana w Polsce, czyli trzycylindrowy silnik o pojemności 1.0 L. Rozwija on moc 72 KM i 93 Nm momentu obrotowego. Współpracuje on z pięciobiegową manualną skrzynią lub bezstopniową przekładnią. Aygo X rozpędza się od 0 do 100 km/h w 15,6 s., natomiast maksymalna prędkość to 158 km/h z manualną skrzynią i 151 km/h z CVT.

W zależność od wersji i poziomu wyposażenia Aygo X waży od 940 do 1015 kg. Spala jedynie 4,7L/100 km.

Aygo X ma kosztować mniej od Yarisa, ale więcej od odchodzącej generacji – pomiędzy 45.900 zł a 64.900 zł. Toyota Aygo X ma zadebiutować w przyszłym roku.