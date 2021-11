Co to za auta z czarnym trójkątem na pomarańczowym tle? Czy trzeba im ustępować pierwszeństwa?

Poszukujesz większej ilości moto-ciekawostek? Zajrzyj też do serwisu Gazeta.pl.

Czarny trójkąt na jaskrawym, pomarańczowym tle? Kierowcy bardzo często nie wiedzą co mówi takie oznaczenie. A to tworzy spore pole do popisu dla działania... wyobraźni. Najczęstsze skojarzenie jest takie, że pojazd taki może przewozić materiały szkodliwe czy radioaktywne. I być może nie byłoby ono nie na miejscu, gdyby nie fakt, że czarny trójkąt na pomarańczowym tle pojawia się nie tylko na ciężarówkach wojskowych, ale również na radiowozach Policji, Straży Granicznej czy Służby Więziennej.

Czarny trójkąt, pomarańczowe tło i... pojazd specjalny

Całe szczęście czarny trójkąt na pomarańczowym tle jest symbolem, którego nie trzeba mocno rozgryzać. Został bowiem dość dokładnie opisany w... przepisach. Jakie jest znaczenie tego symbolu? Aby je poznać wystarczy zajrzeć do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Znak ten ma bowiem powiedzieć kierowcą, że spotkali właśnie pojazd specjalny. I tak:

art. 2 ust. 36: pojazd specjalny - pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. W pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.

art. 2 ust. 37: pojazd używany do celów specjalnych - pojazd samochodowy przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną

Czarny trójkąt na ciężarówce wojskowej rozumiem. Co z radiowozem?

Przeznaczenie pojazdu specjalnego nie jest sprecyzowane. W przypadku ciężarówki wojskowej może on zatem przewozić np. broń lub po prostu transportować żołnierzy w ramach ćwiczeń. Jeżeli chodzi o radiowozy policji, czarny trójkąt na pomarańczowym tle jest szczególnie często wykorzystywany podczas wykonywania zadań pandemicznych. Takie oznakowanie miały pojazdy, którymi np. funkcjonariusze jeździli na kontrole osób znajdujących się na kwarantannie, a które były wyposażone np. w środki dezynfekujące, maski, rękawice, kombinezony i gogle.

Czy pojazdom specjalnym trzeba ustępować pierwszeństwa?

Dobra informacja jest taka, że z punktu widzenia kierowcy pojawienie się czarnego trójkąta na pomarańczowym tle w zasadzie nic nie zmienia. Dla przykładu prowadzący nie musi się obawiać astronomicznie wysokiego mandatu za złamanie zapisów jakiejś ustawy, której nie zna. Co z kwestią pierwszeństwa? Radiowóz bez względu na fakt czy ma oznaczenie specjalne, czy nie, nie stanie się uprzywilejowany do momentu, w którym nie odpali sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Czarny trójkąt ma raczej charakter informacyjny. Poza tym w żaden sposób nie zmienia obowiązujących na drogach przepisów.