Nowe Audi A8. Wersja Horch to nie jedyna nowość. O Europie też pomyślano

Warto zacząć od imponującej wersji-ciekawostki

To o wersji Horch zrobiło się głośno w ostatnich dniach. Audi A8 L Horch Founders Edition bazuje na dłuższej wersji A8, ale dodaje kolejne 13 cm i mierzy około 5,45 m. Nikt nie powinien więc mieć problemu, żeby zauważyć, że po drodze sunie wyjątkowa wersja limuzyny. Dbają o to także stylistyczne akcenty - choćby napis "Horch" nad przednim kołem, logotyp wersji przy oknach czy spektakularne felgi. Media w Państwie Środka podają, że model ze zdjęć został zaprojektowany specjalnie z myślą o chińskim rynku. Oficjalnie nie potwierdzono jeszcze europejskiej premiery, ale plotki na temat tak luksusowej odmiany A8 pojawiają się raz za razem. Możliwe, że coś jest na rzeczy. Horch Founders Edition podpowiada, czego możemy się spodziewać.

Audi A8 L Horch, czyli Maybach na celowniku. Lepiej zajrzeć do środka niż pod maskę

Użycie nazwy "Horch" przez Audi jest jak najbardziej uzasadnione. Producent samochodów luksusowych Horch działał w latach 1901-1945. Markę założył August Horch, który odszedł z niej i w 1909 r. założył Audi. Z kolei 1932 r. Audi, Horch, DKW i Wanderer powołały do życia spółkę Auto Union. I choć użycia tego emblematu w Europie jeszcze nie potwierdzono, to konkurent Maybacha był zapowiedzią liftingu wszystkich odmian limuzyny.

Nowe Audi A8 dla Europy

Nowe Audi A8 na pewno pojawi się w Europie. I to bardzo szybko, ponieważ pierwsze egzemplarze na drogi wyjadą już w grudniu. To dość gruntowny facelifting, ale bez rewolucyjnych zmian pod maską. Na szczegóły polskiej oferty wciąż czekamy, ale na większości rynków w ofercie pozostaną te same silniki. Każda wersja w standardzie ma napęd quattro, układ miękkiej hybrydy oraz automatyczną skrzynię biegów.

Aktualnie polscy kierowcy mają do wyboru trzylitrowego diesla TDI o mocy 286 KM, dwa klasyczne benzynowe silniki (3.0 V6 340 KM oraz 4.0 V8 460 KM) oraz ładowaną z gniazdka hybrydę 60 TFSI e, której sercem jest silnik 3.0. Nie zabraknie też usportowionej propozycji z literą "S" i czterolitrową V-ósemką o mocy 571 KM. Jeśli coś się zmieni, to od razu zaktualizujemy ten materiał.

Co nowego w Audi A8? Zapraszamy do galerii

Audi A8 zostało odświeżone, a styliści przygotowali sporo mniejszych i większych poprawek, żeby limuzyna z Ingolstadt wciąż prezentowała się nowocześnie i elegancko. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia wersji zwykłej, przedłużonej L oraz sportowej S8. W konfiguratorze pojawią się oczywiście nowe kolory lakieru oraz obręcze kół, a do niższych wersji silnikowych będzie można dobrać pakiet S line.

We wnętrzu również lekkie porządki i trochę nowego wyposażenia. Nie zabrkało olbrzymich ekranów, z których A8 znane było już przed liftingiem. Zaktualizowano je, a system multimedialny to najnowsza wersja MIB3. Pasażerowie z tyłu mogą teraz korzystać z dwóch 10,1 wyświetlaczy Full HD, oświetlenia do czytania Matrix LED oraz jeszcze bardziej zaawansowanego nagłośnienia, które specjalnie dla A8 zaprojektowała firma Bang and Olufsen. Fotele z tyłu mają oferować jeszcze większy luksus. Poniżej wklejamy kilka zdjęć nowego Audi A8, a znacznie więcej znajdziecie w naszej galerii.

Jak wam się podoba okręt flagowy czterech pierścieni? Dajcie nam znać w komentarzach.

