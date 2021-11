Audi A8 L Horch, czyli Maybach na celowniku. Lepiej zajrzeć do środka niż pod maskę

Na stronie głównej gazety.pl codziennie znajdziesz świeże informacje ze świata motoryzacji

Największe kontrowersje wokół Audi A8 L Horch budzi zdecydowanie jednostka napędowa. Jest mała, ponieważ Audi zdecydowało się na trzylitrowe benzynowe V6 o mocy 340 KM i 500 Nm. Taki silnik raczej nie pasuje do największej i najbardziej prestiżowej limuzyny, ale trzeba pamiętać, że A8 ze zdjęć zadebiutowało w Chinach. A to bardzo specyficzny rynek - Chińczycy uwielbiają długie, a najlepiej przedłużone samochody, ale pod maską królują tam jeszcze mniejsze pojemności niż w Europie. Dlatego warto tu postawić sporą gwiazdkę i z ocenami napędu się jeszcze wstrzymać. Jeśli A8 L Horch przyjedzie do Europy, to prawdopodobnie będzie miało w ofercie większe silniki, żeby nawiązać pełnoprawną walkę z Mercedesem-Maybachem. Audi może skorzystać choćby z jednostki V8, a niektórzy mówią nawet o powrocie W12. A V6 raczej na pewno będzie występować w duecie z silnikiem elektrycznym jako plugin.

Plus 13 cm do wersji L

Audi A8 L Horch Founders Edition bazuje na dłuższej wersji A8, ale dodaje kolejne 13 cm i mierzy około 5,45 m. Nikt nie powinien więc mieć problemu, żeby zauważyć, że po drodze sunie wyjątkowa wersja limuzyny. Dbają o to także stylistyczne akcenty - choćby napis "Horch" nad przednim kołem, logotyp wersji przy oknach czy spektakularne felgi. Media w Państwie Środka podają, że model ze zdjęć został zaprojektowany specjalnie z myślą o chińskim rynku. Oficjalnie nie potwierdzono jeszcze europejskiej premiery, ale plotki na temat tak luksusowej odmiany A8 pojawiają się raz za razem. Możliwe, że coś jest na rzeczy. Horch Founders Edition podpowiada, czego możemy się spodziewać.

Użycie nazwy "Horch" przez Audi jest jak najbardziej uzasadnione. Producent samochodów luksusowych Horch działał w latach 1901-1945. Markę założył August Horch, który odszedł z niej i w 1909 r. założył Audi. Z kolei 1932 r. Audi, Horch, DKW i Wanderer powołały do życia spółkę Auto Union.

Na razie Audi A8 L Horch Founders Edition to ciekawostka, ale warto zajrzeć do wnętrza

W naszej galerii znajdziecie więcej zdjęć, niż wkleiliśmy w tekst i na pewno warto do niej zajrzeć. Audi zaproponowało najbogatszym, chińskim kierowcom wyjątkowo eleganckie i pięknie zaprojektowane wnętrze. Jest luksusowo, ale też z ogromnym wyczuciem smaku.

