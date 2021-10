Objeżdżasz rondo dookoła prawym pasem? Lepiej tego nie rób z kilku powodów

Przepisy ruchu drogowego są zawiłe i wywołują wiele kontrowersji. Codziennie na stronie głównej gazety.pl znajdziesz praktyczne porady dla kierowców.

Ronda jedno- i dwupasmowe, małe, średnie, turbinowe - trudno się połapać w samych rodzajach, a co dopiero w przepisach. Ilu Polaków, tyle sposobów na pokonanie ronda. Tymczasem według prawa całe rondo traktowane jest jak skrzyżowanie. Tyle teorii. Praktyka okazuje się znacznie trudniejsza - im więcej pasów ruchu, tym więcej wątpliwości. Jak bezpiecznie przejechać przez rondo? Który pas zająć? Czy korzystać z kierunkowskazów?

Który pas najlepiej zająć na rondzie?

Jeżeli na rondzie są dwa pasy ruchu, a na drodze nie ma znaków poziomych:

Chcąc jechać w prawo, zajmujemy prawy pas.

Chcąc jechać prosto, zajmujemy prawy lub lewy pas.

Chcąc jechać w lewo lub zawrócić, zajmujemy lewy pas.

Jeżeli na rondzie są trzy pasy ruchu, a na drodze nie ma znaków poziomych:

Chcąc jechać w prawo, zajmujemy prawy pas.

Chcąc jechać prosto, możemy zająć dowolny pas.

Chcąc jechać w lewo lub zawrócić, zajmujemy lewy pas.

A co z objeżdżaniem ronda prawym pasem dookoła?

W praktyce wielu kierowców objeżdża rondo prawym pasem. To zrozumiałe, ponieważ jest to teoretycznie pas najbezpieczniejszy i żeby opuścić rondo nie trzeba zjeżdżać ze swojego pasa i uważać na innych kierowców. Wiele osób postanawia trzymać się prawej strony na skrzyżowaniach, których nie zna albo nie jest pewna, kiedy dokładnie zjechać. Można tak robić, o ile oczywiście nie zakazują tego znaki poziome.

Nie radzimy jednak nadużywać takiej jazdy. Ronda po to mają więcej pasów niż jeden, żeby zwiększyć przepustowość i umożliwić kierowcom swobodny przejazd i sprawne opuszczenie skrzyżowania. Samochód na prawym pasie może blokować zjazd innym i zmuszać kierowców do zwolnienia, a to prowadzi do chwilowego paraliżu ruchu i korków. Tracą wszyscy.

Na rondach obowiązuje taka sama zasada jak na zwykłej drodze - zmieniając pas ruchu trzeba ustąpić pierwszeństwa tym, którzy na tym pasie się już znajdują. Jeśli jedziecie prawym pasem, to kierowca chcący zjechać z lewego na wasz, zobowiązany jest upewnić się, że może to zrobić bezpiecznie. Pamiętajcie jednak, że i tak narażacie się na niebezpieczeństwo. Pod presją (nerwy, że nie zdążą zjechać) wiele osób wykonuje ten manewr agresywnie. Czasem ktoś może was też po prostu nie zauważyć i zjechać prosto na was, bo nie spodziewa się, że z prawej znajduje się samochód. Nie wy będziecie winni stłuczki, ale stracicie czas.

Sytuacja jest znacznie prostsza na rondach turbinowych. Zaprojektowano je tak, że system zapór i linii ciągłych wyklucza możliwość kolizji. Trzeba jednak pamiętać, by przed wjazdem na tego typu rondo zająć odpowiedni pas - na rondach turbinowych niemożliwy jest np. skręt w lewo z prawego pasa.

A jak używać kierunkowskazów?

Ile szkół jazdy, tyle teorii dotyczących używania kierunkowskazów przed wjazdem na rondo. Skoro przepisy uznają je za zwykłe skrzyżowania, to dlaczego zasada używania kierunkowskazów na rondach miałaby być inna? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w 2016 roku wydał wyrok wyjaśnił tę sporną kwestię. W kolejnych latach było jeszcze kilka podobnych wyroków i wszystkie podtrzymały gliwickiego WSA.

Przed wjazdem na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie musimy włączać kierunkowskazu. Obowiązkowe jest jego włączanie podczas opuszczania ronda oraz zmiany pasa ruchu na rondach i więcej niż jednym pasie ruchu.

Sąd uzasadnił wyrok tym, że włączając kierunkowskaz przed wjazdem na rondo wprowadzamy innych kierowców w błąd. Wielu kierowców nie zgadza się z taką interpretacją przepisów i skręca w lewo z włączonym migaczem. I to nie w złej wierze. Wręcz przeciwnie. Dwa spojrzenia na tę sprawę przedstawiliśmy w oddzielnym artykule:

