Rondo, kierunkowskaz i skręt w lewo. Ty migasz? Bo sądy nie mają żadnych wątpliwości

Ilu Polaków, tyle sposobów na pokonanie ronda. Prosty manewr wywołuje ogromne kontrowersje, zwłaszcza, kiedy dochodzimy do skrętu w lewo. Wielu kierowców włącza wtedy lewy kierunek. Czy słusznie? Nie. Dzisiaj przytaczamy stanowisko sądów i zapraszamy was do dyskusji.

