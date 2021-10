W USA opublikowano indeks amerykańskości aut. Tym razem nikt nie będzie zaskoczony

Więcej artykułów o samochodach znajdziesz na stronie głównej gazety.pl

REKLAMA

Co roku w USA publikowany jest raport, w którym Amerykanie mogą poznać najbardziej amerykańskie samochody i, jeśli to dla nich ważne, skorzystać z tej wiedzy przy wyborze swojego nowego auta. Kogod School of Business bierze pod uwagę wiele czynników. Nie tylko gdzie samochód został wyprodukowany, ale też m.in. skąd pochodzą wykorzystane części. Amerykańskość modeli jest tu trochę szersza niż mogłoby nam się wydawać. Oprócz USA brana jest także pod uwagę Kanada. Które marki są najbardziej amerykańskie? Według Kogod School of Business Tesla, oceniona na 80 proc. Na podium znalazły się także General Motors oraz Ford z wynikiem przekraczającym 70 proc.

Zobacz wideo Jeden z najciekawszych SUV-ów segmentu C? Testujemy nowego Forda Kuga

Ford Mustang najbardziej amerykańskim samochodem

W najnowszym America Auto Index liderem okazał się Ford Mustang, który jest amerykański w aż 88,5 proc. Bardzo blisko Mustanga znalazła się inna ikona amerykańskiej motoryzacji, Chevrolet Corvette z wynikiem 86 proc. Trzecie miejsce zajęła Tesla Model 3. Mustanga i Model 3 można kupić w Polsce. Kultowy pony car w najnowszej odsłonie dostępny jest nad Wisłą już tylko z pięciolitrową V-ósemką (to właśnie ta wersja została nr 1 w USA) i kosztuje wyjściowo 227 710 zł. Co ciekawe, do Polski przyjechała niedawno trochę wzmocniona i podrasowana odmiana Mach 1 i to jej zdjęcia widzicie w naszej galerii. Ceny startują 283 710 zł.

Tesla Model 3 szturmem bierze europejski rynek i jest dostępna także w Polsce. W bazowej u nas wersji Standard Range Plus kosztuje 209 990 zł. Jest jeszcze Long Range (244 990 zł) i Performance (269 990 zł). Chevrolet Corvette nie jest w Polsce oficjalnie. Tak wygląda pierwsza dziesiątka rankingu America Auto Index:

Ford Mustang 5.0 MT - 88,5 proc. Chevrolet Corvette Sting Ray - 86 proc. Tesla Model 3 Long Range - 82,5 proc. Tesla Model 3 Standard Range - 82,5 proc. Tesla Model 3 Perfomance - 82,5 proc. Ford Bronco 2.7 - 80,5 proc. Ford Expedition - 80 proc. Chevrolet Colorado - 80 proc. GMC Canyon - 80 proc. Tesla Model S - 80 proc.

Kierowca Tesli zrobił głupi, ale celny żart. W Wielkiej Brytanii ruszyła lawina zamówień na elektryki