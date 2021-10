Ford chce zmieniać pasy za nas. I to na autostradzie

Zainteresował Cię ten temat? Więcej motoryzacyjnych nowości i nie tylko dowiesz się na Gazeta.pl

Ford opracował jeszcze łatwiejsze wyprzedzanie i zmianę pasa. Wszystko za pomocą ruchu dźwignią przełącznika kierunkowskazów. Ma to ułatwić poruszanie się kierowcom.

System ten oparty będzie na radarach monitorujących sąsiedni pas. Gdy na sąsiednim pasie pojawi się przestrzeń do zjazdu wtedy system powiadomi nas o tym, a kierowca jedyne co będzie musiał zrobić to przesunąć wspomnianą dźwignię.

Asystent pasa ruchu (LCA) był testowany w ramach projektu L3Pilot – pierwszym w Europie kompleksowym teście pilotażowym systemów wspomagania kierowcy na drogach publicznych. System po raz pierwszy został zaprezentowany na autostradzie w okolicach Hamburga w Niemczech, w ramach Światowego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych, który odbywa się w dniach 11-15 października.

Jak dokładniej funkcjonuje ten system? LCA ma w założeniu odciążyć kierowcę od trzymania dłoni na kierownicy i stóp na pedałach. Jednak twórcy zalecają ostrożność i gotowość w przejęciu prowadzenia. System po napotkaniu przeszkody w postaci wolniej jadącego przed nami pojazdu sugeruje zmianę pasa ruchu i tak jak to było napisane powyżej wykonuje manewr. Jednak, aby to zrobić kierowca musi być cały czas skupiony na drodze. Kamera znajdująca się przed kierowcom analizuje, gdzie skierowany jest wzrok i w razie potrzeby sugeruje, aby prowadzący złapał za kierownicę.

Samochód testowy, Ford Focus został na potrzeby demonstracji wyposażony w adaptacyjny tempomat z funkcją Stop and Go oraz funkcją utrzymania na pasie ruchu. Gdy system jest aktywny, pojazd utrzymuje ustaloną prędkość i bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego.

W Hamburgu prezentowany jest również samochód koncepcyjny Mindfulness Forda, demonstrujący rozwiązania techniczne i funkcje, które mogą usprawnić codzienne podróże kierowców i pasażerów.