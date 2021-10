Kiedy zmienić opony na zimowe? Pojawiają się pierwsze przymrozki

Dwa razy w roku kierowcy zadają sobie to samo pytanie - kiedy zmienić opony? Ta zimowa zmiana jest szczególnie istotna, bo jeśli "prześpimy" odpowiedni moment to nie będziemy mówić, że zima zaskoczyła kierowców, tylko że my daliśmy się zaskoczyć zimie.

