Mandat za złe opony to nawet 500 zł. Trzy przypadki, kiedy dostaniesz i jeden mit

Znowu zadajemy sobie pytanie. "Czy to już czas na zmianę opon z letnich na zimowe?". Początek października to w większości przypadków zbyt wczesna pora na taki ruch. Jesień w Polsce jest zdradliwa, dlatego powinniśmy się mieć na baczności, ale zmiana ogumienia już teraz może nam przysporzyć równie wielu problemów. Nie tylko zużyjemy zimówkę znacznie szybciej, ale nasz samochód będzie miał gorszą przyczepność, a jazda nim nie będzie tak bezpieczna jak na letnich lub całorocznych oponach. Bardziej niż zmianą opon powinniśmy przejmować się teraz ich stanem i jakością. Co z mandatem ze złe opony? To mit, w który wierzy wielu Polaków. Choć branża oponiarska często o taki apeluje, to nad Wisłą nie ma obowiązku jazdy na konkretnym rodzaju opon w zależności od pory roku. Opony zmieniamy dla własnego bezpieczeństwa.

REKLAMA

Masz zimowe opony, a jest bardzo ciepło? Musisz pamiętać o trzech rzeczach

A kiedy można dostać mandat za opony? Po pierwsze, zły stan ogumienia

Jeśli policjant podczas kontroli dopatrzy się nieprawidłowości w postaci wybrzuszeń, pęknięć, brakującego fragmentu gumy, uszkodzonego kordu lub niedoboru bieżnika, może ukarać kierowcę mandatem w wysokości nawet 500 złotych za stwarzanie zagrożenia w ruchu lądowym. Dodatkową karą będzie odebranie dowodu rejestracyjnego za niewłaściwy stan techniczny pojazdu.

Fabrycznie nowe ogumienie ma bieżnik o głębokości od 6,5 do 8 milimetrów. W świetle polskich przepisów minimalna głębokość bieżnika umożliwiająca jazdę bez groźby narażenia kierowcy na mandat wynosi 1,6 milimetra. W przypadku zimówek zaleca się wymianę opon na lepsze, gdy głębokość bieżnika spadnie do około czterech milimetrów. W takiej sytuacji przyczepność na śniegu jest znacznie obniżona, a to tworzy niepotrzebne zagrożenie na drodze.

Zobacz wideo Wyjaśniamy, dlaczego opony są tak ważne w samochodach sportowych i nie tylko

Mandat za opony - różne bieżniki na kołach jednej osi

Mandat w wysokości do 500 złotych można dostać nie tylko za zużyte, lecz także za różne opony na przedniej lub tylnej osi. Policjant może w takiej sytuacji również zabrać dowód rejestracyjny i skierować pojazd na badanie techniczne. Wielu kierowców decyduje się oszczędności i kupuje skandynawskie opony zimowe wyposażone w kolce. Należy wiedzieć, że zupełnie inna mieszanka gumy przewidziana na Skandynawię sprawdza się na lodzie i mocno zbitym śniegu. W warunkach cieplejszej, środkowoeuropejskiej zimy taki rozwiązanie traci sens i naraża kierowcę na mandat w wysokości 100 złotych. Kary finansowej trzeba się też spodziewać podczas używania opon wyścigowych typu slick.

Mandat za opony - gdy wystają poza obrys pojazdu

Bardzo popularnym elementem tuningowania samochodów jest montaż szerokich felg z oponami wystającymi poza obrys samochodu. Jeśli za tą modyfikacją nie idzie poszerzenie nadkoli, trzeba liczyć się mandatem w wysokości od 50 do 500 złotych, a także zabraniem dowodu rejestracyjnego i koniecznością ponownego zaliczenia badania technicznego.

Kiedy można liczyć na wyrozumiałość policjanta?

Pod kodeks wykroczeń nie podlega niewłaściwe ciśnienie w oponie. Jeśli jedziecie na flaku i zostaniecie zatrzymani do kontroli, skutkiem będzie jedynie zwrócenie uwagi na defekt. Warto jednak pamiętać, że nieprawidłowe ciśnienie wiąże się z nierównomiernym zużyciem bieżnika i istotnie wpływa na trakcję samochodu. Dla bezpieczeństwa należy używać manometru przynajmniej raz na dwa tygodnie i przed każdą dłuższą trasą. Tak jak wspomnieliśmy, polskie prawo nie przewiduje również mandatu za jazdę na letnich oponach zimą i ogumieniu przystosowanym do niskiej temperatury latem. Można też założyć inny typ mieszanki gumowej na przednią i tylną oś. To rozwiązanie dość często spotykane u starszych kierowców, nie wpływa korzystnie na bezpieczeństwo. Jeśli to możliwe, należy stosować cztery opony z tej samej serii.

Kalkulator rozmiaru opon to narzędzie, które ułatwia dobór rozmiaru opony względem felgi Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock