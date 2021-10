Kongres elektromobilności i największy zlot samochodów elektrycznych - Łódź stolicą elektryfikacji

Prezydenci polskich miast, ministrowie i posłowie, ambasadorzy, samorządowcy, szefowie organizacji z branży motoryzacyjnej i rządowych instytucji wdrażających proekologiczne projekty, producenci pojazdów, międzynarodowi i rodzimi eksperci motoryzacyjni. Co łączy te osoby? Kongres Nowej Mobilności 2021 – największe tegoroczne wydarzenie poświęcone elektromobilności.

Hanna Zdanowska, prezydent Miasta Łodzi i wiceprezydent Adam Wieczorek, Mirosław Kozłowicz - zastępca prezydenta Bydgoszczy, Arkadiusz Chęciński prezydent Sosnowca, Konrad Fijołek prezydent Rzeszowa, Artur Szymczyk zastępca prezydenta Miasta Lublin i Katarzyna Gruszecka-Spychała wiceprezydent Gdyni spotkają się w jednym miejscu, by poprawić jakość życia mieszkańców miast. W debacie na temat elektromobilności i zrównoważonego transportu, poza prezydentami miast, udział weźmie przeszło trzydziestu innych reprezentantów urzędów miejskich, wliczając pracowników stołecznego Ratusza oraz urzędów marszałkowskich podczas Kongresu Nowej Mobilności 2021.

Trujący problem

Punktem wyjścia do dyskusji jest jakość powietrza w polskich miastach, bo według danych IQAir z 2019 roku, spośród stu europejskich miast, najbardziej zanieczyszczonych pyłem PM2.5, aż dwadzieścia dziewięć znajduje się w Polsce. W tym celu samorządowcy oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) powołali Koalicję Miast na Rzecz Czystego Transportu, w ramach której największe polskie metropolie deklarują gotowość m.in. do tworzenia stref czystego transportu. Wszystko po to, by dekarbonizować transport indywidualny oraz zbiorowy, który zdaniem Instytutu Transportu Samochodowego odpowiada w 80 proc. za zanieczyszczenie powietrza w aglomeracjach.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) od początku wspiera samorządy w realizowaniu przez nie obowiązków polegających na progresywnym zwiększaniu udziału transportu zeroemisyjnego w wykorzystywanych flotach samochodowych, w ramach publicznej komunikacji zbiorowej, a także na rozbudowie infrastruktury ładowania. Symbolem tych działań jest m.in. cykl "Elektromobilność w praktyce", podczas którego przeszkolono już ponad 2 500 urzędników. W ramach Kongresu Nowej Mobilności 2021 odbędą się sesje poświęcone wyłącznie tematom samorządowym. Tematem przewodnim konferencji będzie m.in. optymalizacja przepisów dotyczących stref niskoemisyjnego transportu jak również zdefiniowanie działań sprzyjających rozbudowie sieci ładowarek w kontekście planowanej nowelizacji regulacji dotyczących mechanizmu interwencyjnego

– mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

VIP-y o ekologii

Na temat ochrony środowiska mówić będzie także gość specjalny Kongresu - Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska, który weźmie udział w panelu dyskusyjnym "Pakiet Fit for 55 – jak wyzwanie może stać się szansą?" oraz w sesji związanej z nadchodzącym szczytem klimatycznym w Glasgow. Obok ministra Kurtyki w debacie weźmie także udział Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi oraz ambasadorowie: Wielkiej Brytanii - Anna Clunes oraz Finlandii - Juha Ottman. Fińscy eksperci, w tym Jyrki Alkio, reprezentujący Ministerstwo Gospodarki i Zatrudnienia. Będą także prelegentami podczas sesji technologicznych, dotyczących rynku baterii trakcyjnych w ramach Polish Battery Day.

Z kolei w sesji logistycznej pn. "Elektromobilność wagi ciężkiej – rozwiązania dla sektora transportu i logistyki w Polsce" udział wezmą przedstawiciele sektora TSL i automotive, a przewodniczył jej będzie Dariusz Wieczorek, Poseł na Sejm. Tematem dyskusji będą alternatywne źródła napędu (elektryczne i wodorowe) dedykowane pojazdom średnio- i wysokotonażowym. Temat panelu jest niezwykle istotny, ponieważ lekkie oraz ciężkie samochody dostawcze odpowiadają za 38,1 proc. emisji dwutlenku węgla pochodzące z transportu drogowego w Unii Europejskiej. W dużych aglomeracjach pojazdy te generują nawet 60 proc. emisji CO2 oraz w znacznym stopniu przyczyniają się do powstawania smogu.

Dostrzegamy silną potrzebę modernizacji transportu ciężkiego, który odpowiada za 22 proc. emisji pochodzącej z transportu drogowego, mimo, że jego park stanowi zaledwie 5 proc. pojazdów w UE. To duże wyzwanie, bo o ile wprowadzanie do flot pojazdów elektrycznych, realizujących transport miejski, jest stosunkowo proste i opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego, tak elektromobilność w długodystansowym transporcie profesjonalnym stanowi jeszcze problem

– mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

NGO i świat nauki

W gronie osób reprezentujących instytucję publiczne odpowiedzialne za wspieranie działań na rzecz środowiska znajdą się także przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Artur Lorkowski), Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (dr Alicja Pawłowska-Piorun) czy Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Politechniki Łódzkiej (prof. Robert Cichowicz). Podczas KNM nie zabraknie również gości z organizacji pozarządowych, działających na rzecz ochrony klimatu i zdrowia obywateli. Swój udział potwierdzili przedstawiciele European Climate Foundation (Antoni Bielewicz), Koalicji Klimatycznej (Urszula Stefanowicz) i Fundacji Czyste Powietrze (Agata Śmieja). W Łodzi będą też praktycy, na co dzień wdrażających proekologiczne technologie, np. ze zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (Agnieszka Spirydowicz).

Poza tym organizatorzy Kongresu Nowej Mobilności przygotowali szereg innych spotkań w formacie okrągłych stołów, paneli dyskusyjnych, warsztatów branżowych, prezentacji, posiedzeń grup roboczych oraz sesji Q&A z udziałem kilkudziesięciu pozostałych przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i reprezentantów szerokorozumianej branży automotive w Polsce i Europie.

Kongres Nowej Mobilności

KNM 2021, najważniejszy w Polsce kongres w całości poświęcony elektromobilności, to miejsce wymiany idei i wiedzy eksperckiej na najwyższym poziomie merytorycznym. W dniach 6-8 października br. w Łodzi spotkają się kluczowi interesariusze całego łańcucha wartości zeroemisyjnego transportu, osoby zawodowo związane z rynkiem e-mobility w Polsce i Europie. Producenci pojazdów, firmy technologiczne i infrastrukturalne, koncerny energetyczne i paliwowe, operatorzy transportowi, rozwijające się startupy i decydenci będą omawiać wprowadzane na rynek technologie, a także identyfikować modele biznesowe oraz partnerstwa, gwarantujące realizację nowych projektów mobilnościowych. Wszystko po to, aby zmniejszyć emisje z sektora transportu w Polsce oraz umożliwić bezpieczny i zrównoważony przepływ ludzi, towarów i usług.

Kongres Nowej Mobilności 2021 odbędzie się w dniach 6-8 października. Organizatorami wydarzenia są Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Miasto Łódź.

Zlot samochodów elektrycznych

Kongresowi towarzyszył będzie największy w Polsce zlot samochodów elektrycznych, który odbędzie się 9 października.

Organizowany zlot samochodów elektrycznych to wydarzenie jakiego w Polsce jeszcze nie było. Spodziewamy się wielu uczestników, a przekrój pojazdów będzie imponujący. W Łodzi będzie można zobaczyć większość modeli EV

- mówi Łukasz Lewandowski, Koordynator EV Klub Polska.

Zlot samochodów elektrycznych, EV Klub Polska EV Klub Polska