Wojsko znów wyjechało na drogi. Powstaje pytanie: czy można wyprzedzać kolumnę wojskową?

Mariusz Błaszczak – szef Ministerstwa Obrony Narodowej – poinformował na Twitterze, że polscy żołnierze kontynuują ćwiczenia i podnoszą swoje umiejętności. A ćwiczenia wojskowe oznaczają m.in. kolumny pojazdów militarnych na drogach. I choć ćwiczenia są prowadzone przede wszystkim na wschodzie Polski, zielone ciężarówki z wojskowymi oznaczeniami można spotkać praktycznie wszędzie. Wojsko musi bowiem jakoś dotrzeć na ćwiczenia w rejon Białej Podlaskiej i Kuźnicy. To prowadzi do dość ważnego pytania: czy można wyprzedzać kolumnę wojskową?

Kolumna pojazdów wojskowych, czyli właściwie co?

Żeby móc odpowiedzieć na tak zadane pytanie, w pierwszej kolejności należy wskazać czym w ogóle jest kolumna pojazdów wojskowych. To nie tylko kilka ciężarówek w kolorze zielonym, które pojawiają się na drodze publicznej. To przede wszystkim zestaw pojazdów, z których pierwszy i ostatni są wyposażone w tablicę w kolorze pomarańczowym. To po pierwsze. Po drugie pojazdy po stronie kierowcy mogą posiadać niebieskie chorągiewki – zielona chorągiewka obowiązuje ostatnie z aut. Po trzecie samochody wojskowe mają prawo poruszać się na światłach błyskowych.

Kolejny wymóg dotyczy długości kolumny pojazdów wojskowych. Przepisy wskazują, że w jednej nie może się poruszać więcej niż 20 pojazdów – przy czym w tym samym czasie sama kolumna nie może mieć długości większej niż 500 metrów. A do tego kolumna musi się stosować do zasad ruchu drogowego. Wyjątki od tej reguły są dwa.

Kolumna np. włącza się do ruchu lub jedzie przez skrzyżowanie, a ruchem na danym odcinku kieruje Żandarmeria Wojskowa. Kolumna jest eskortowana przez pojazdy uprzywilejowane. Wtedy inni użytkownicy drogi są zobowiązani do ułatwienia jej przejazdu – w tym do zjechania np. na pobocze jeżeli jest to konieczne na danym odcinku.

Czy można wyprzedzać kolumnę wojskową? Trochę tak, a trochę nie

A więc czy można wyprzedzać kolumnę wojskową? I tak, i nie – to zależy w głównej mierze o natężenia ruchu. Tak w sytuacji, w której pozwalają na to warunki drogowe, a do tego kierowca zachowa szczególną ostrożność i nie będzie wjeżdżał między pojazdy jadące w kolumnie. Dodatkowy warunek pojawia się w sytuacji, w której kolumna wojskowa staje się kolumną uprzywilejowaną. Wtedy – stosując się do powyższych zasad – można ją wyprzedzić, ale tylko poza terenem zabudowanym. W terenie zabudowanym jest to zabronione.