Rekin pożera ichtysa. Wiadomo, co oznacza nowa naklejka na autach

W każdym kraju jest grupa kierowców, która odczuwa silną chęć podzielenia się swoimi poglądami i sympatykami z innymi uczestnikami ruchu, nawet jeśli ci o to nie pytają. Dlatego umieszczają na swoich autach różnorakie naklejki.

Niektórzy lubią się chwalić swoimi zakupami i wyrafinowanym gustem. Inni: płcią, osiągnięciami, możliwościami, ulubionymi czynnościami, rodziną, sympatiami sportowymi, poglądami religijnymi, społecznymi, a ostatnio również politycznymi.

Stąd się biorą na autach różne symbole, których nie przewidział producent: nadgryzione jabłuszka, psy, dzieci, logotypy klubów piłkarskich, osiem gwiazdek oraz wiele innych ikon. Psychologowie pewnie mieliby na sporo do powiedzenia na temat ich właścicieli, bo tak naprawdę naklejki na autach mówią najwięcej o ich charakterze.

Znak ryby na samochodzie - co oznacza?

Wśród samochodowych naklejek prym wiedzie ikoniczny, znany wszystkim symbol ryby, czyli Ichthys. Jest znakiem pierwszych chrześcijan i symbolizuje Jezusa Chrystusa. Nawiasem mówiąc, w języku starogreckim to akrostych, czyli słowo, które można utworzyć z pierwszych liter wyrazów w zdaniu. W tym przypadku chodzi o: Jezus Chrystus, Boga syn, zbawiciel.

Bez tłumaczenia wszyscy wiedzą, że to uniwersalny znak chrześcijaństwa. Osoby oklejające w ten sposób samochody chcą podzielić się z resztą społeczeństwa, że są wyznawcami tej religii i się tego nie wstydzą.

Ostatnio tworzy się samochodowa moda na coś wprost przeciwnego. Coraz częściej można zobaczyć na autach symbol ryby... zjadanej przez inną, w dodatku chodzi o groźnego rekina. Jego znaczenie może budzić wątpliwości, ale po chwili zastanowienia przekaz staje się jasny.

Znak ryby na samochodzie, co oznacza? Filip Trusz

Naklejka na samochód. Rekin zjadający chrześcijańską rybę to czytelny sygnał

Rekin nie znalazł się na naklejce przypadkowo. Drapieżna ryba z paszczą rozwartą nad znacznie mniejszą chrześcijańską rybką, to jasny przekaz dla wyznawców Jezusa Chrystusa. Właściciele samochodów z takim znakiem wyrażają swą dezaprobatę dla afiszowania się z poglądami religijnymi, w związku z czym oznajmiają to całemu światu.

W telegraficznym skrócie rekin zjadający małą rybkę oznacza: jestem ateistą i mam krytyczny stosunek do chrześcijaństwa oraz prawdopodobnie każdej innej religii. Nowe naklejki robią furorę w internetowych sklepach i popularnych portalach aukcyjnych.

A co wy sądzicie o naklejce z rekinem pożerającym rybę? To nadmiernie agresywny przekaz i jawny brak szacunku dla uczuć religijnych? A może wręcz przeciwnie: Uzasadniona reakcja na afiszowanie się ze swoimi poglądami sporej części społeczeństwa? Czy oklejanie samochodów takimi symbolami to jest dobry pomysł, czy raczej w złym guście i świadczy o niskim poczuciu własnej wartości? No i najważniejsze pytanie: jaka jest wasza ulubiona naklejka?

