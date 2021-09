Idą zmiany dla kierowców. Niedługo zacznie się wielkie odklejanie. Chodzi o naklejki rejestracyjne na szybach

Rzeczywistość motoryzacyjna zmienia się z dnia na dzień. I nie chodzi wyłącznie o auta, które stają się coraz bardziej nowoczesne. Chodzi też o prawo, które daje kierowcom całkowicie nowe uprawnienia. Z jakimi ułatwieniami żyjemy już dziś? od października roku 2018 prowadzący nie musi mieć ze sobą dowodu rejestracyjnego czy potwierdzenia zakupu polisy OC. Od grudnia 2020 roku nie ma konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego po wyczerpaniu się miejsc na pieczątki z przeglądu, nabywca może zarejestrować pojazd poza miejscem zamieszkania, a do tego kierowcy nie muszą wozić prawa jazdy – wystarczy im dowód osobisty.

Deregulacja dla kierowców, czyli dokumenty w domu i mniej formalności

Lista rewolucji mniejszych lub większych jest oczywiście dłuższa. Bo na mocy przepisów kierowca może mieć prawo jazdy lub dowód rejestracyjny auta w komórce, pojawiły się małe tablice rejestracyjne dla pojazdów sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych czy Japonii, ewentualnie urzędy dają możliwość wydania trzeciego oznaczenia – koniecznego do montażu bagażnika rowerowego na hak. I lista ta stanie się jeszcze dłuższa, bo kolejne zmiany wprowadzane w ramach pakietu deregulacyjnego już czekają w kolejce. Tak, są zapisane w przepisach. Nowelizacje zakładają jednak odwleczony termin ich wejścia w życie.

Kiedy zniknąć naklejki z numerem rejestracyjnym?

Jedną z bardziej wyczekiwanych nowości jest możliwość pozostawienia po zakupie auta starych tablic rejestracyjnych – bez względu na miejsce poprzedniej rejestracji. Urzędy będą w stanie legalizować oznaczenia z obcymi symbolami terytorialnymi (np. w Warszawie tablice z Krakowa) po 31 stycznia 2022 roku. Nieco dłużej, bo do 4 września 2022 roku kierowcy będą musieli zaczekać na wykasowanie z wydziałów komunikacji karty pojazdu i nalepki kontrolnej na szybę – vacatio legis w przypadku tych zapisów miało termin aż 24 miesięcy i było liczone od roku 2020!

Jak usunąć naklejkę z numerem rejestracyjnym z szyby?

Jesień przyszłego roku będzie zatem czasem, w którym kierowcy odpalą wielką akcję usuwania naklejek rejestracyjnych z przednich szyb. Jak usunąć nalepkę bez śladów? Należy podgrzać to miejsce na szybie, w którym została umieszczona – do tego celu można wykorzystać np. suszarkę. Następnie naklejkę warto podważyć za pomocą żyletki i oderwać zdecydowanym ruchem. Czasami po zerwaniu wlepki z numerem rejestracyjnym na szybie pozostają resztki kleju. Pozbyć się ich można przecierając powierzchnię szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną lub zmywaczem do paznokci.