Pod tylną wycieraczką w niektórych autach jest ukryty przycisk. Często się przydaje

Jaki powinien być idealny samochód? Szybki, dobrze wykonany, ładny, tani, oszczędny, ale także bez wątpienia... praktyczny. Producenci aut o aspekt praktyczności dbają od dekad. I czasami ma on wymiar znaczących wynalazków w postaci zintegrowanych z siedziskiem fotelików dla dzieci czy foremnych przestrzeni załadunkowych ułatwiających pakowanie bagaży na wyjazd. Czasami jednak praktyczność wyraża się drobiazgami - o których choć do tej pory nie pomyśleliśmy, naprawdę sprawiają że użytkowanie samochodu staje się łatwiejsze. Przykładem bardziej dyskretnego dodatku jest właśnie przycisk pod tylną wycieraczką.

Unieś samą szybę, gdy coś tylko dorzucasz do bagażnika

Tajemniczy guzik sprawia, że kierowca w celu dorzucenia małej torby czy np. butów do bagażnika, nie musi otwierać całej klapy. Unosi jedynie szybę - co jest niezwykle praktyczne. Przydaje się chociażby wtedy, gdy bagażnik jest w pełni załadowany, bo akurat jesteście w drodze na urlop. Sprawdza się też w sytuacji, w której nie chcecie wszystkim w okolicy pokazywać zawartości kufra - bo macie w nim np. akurat torbę ze służbowym komputerem lub inny wartościowy przedmiot w postaci hulajnogi elektrycznej.

Unoszona szyba - wynalazek z terenówek, który trafił do kombi i SUV-ów

Początkowo otwierane szyby w klapie bagażnika były stosowane przede wszystkim w terenówkach. I w nich chodziło nie tylko o możliwość dorzucenia czegoś do kufra, ale przede wszystkim podział klapy. Dzięki temu z dolnej jej części myśliwi mogli zrobić prowizoryczną ławkę do siedzenia w czasie posiłku. Już w latach osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych inżynierowie zaczęli jednak przenosić rozwiązanie do segmentu samochodów rodzinnych na szeroką skalę. I idealnym przykładem jest nie tylko Renault Scenic pierwszej generacji, ale również Laguna I kombi czy BMW serii 5 Touring E34.

Obecnie otwieraną szybę w klapie bagażnika spotkać można głównie w kombiakach, SUV-ach, crossoverach i niektórych hatchbackach, czyli samochodach nastawionych na rodzinne możliwości transportowe i praktyczność. Co ważne, rozwiązanie jest dziś popularne, a do tego w segmentach wyższych od kilku lat stanowi standard wyposażenia.