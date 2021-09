Ford ma poważnego konkurenta. Nowa Toyota Tundra wchodzi na scenę

Ford F-150 ma dwóch głównych rywali – Chevroleta Silverado 1500 i RAM-a 1500. Jednak Toyota Tundra również chce byś bezpośrednim konkurentem, z którym Ford powinien się liczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Toyota Land Cruiser na pierwszym filmie

Nowa Toyota Tundra - stylistyka

Tundra została zaprojektowana w USA i ma być wyrazem siły i potęgi. Chociaż Tundry różnią się w zależności od wersji to wszystkie łączy jedna rzecz – mają groźną przednią maskę z imponującym grillem. Ten ostatni jest otoczony pionowymi wlotami powietrza i reflektorami w kształcie litery T.

Idąc do tyłu mamy masywne błotniki i wyrzeźbioną maskę. Do tego słupki A są w kolorze czarnym i ostrzej poprowadzone są linie okien nadając autu dynamiki i sportowego charakteru.

Toyota Tundra 2021 Toyota

Paka również się zmieniła i nawiązuje do mniejszego modelu Tacoma. Jest wytrzymalsza i bardziej odporna na zniszczenia. Posiada również mocowania, szyny, a nadkola prawie nie przeszkadzają. Kupujący znajdą również dodatkowe oświetlenie i gniazdko 120V.

Wracając jednak do stylizacji, to tylne światła mają efekt 3D, a na klapie widoczne jest wytłoczona nazwa modelu. Wśród innych zalet wymienić należy zintegrowany tylny zderzak, który zapewnia czystszy wygląd. Jest to o tyle ciekawy akcent, ponieważ eliminuje typową szczelinę między tyłem a zderzakiem.

Nowa Tundra będzie oferowana w wersjach nadwozia Double Cab i CrewMax. Ten pierwszy może być wyposażony w pakę o długości 1,98 lub 2,47 m, podczas gdy drugi oferuje przestrzeń załadunkową o długości 1,68 m, a także nowo dostępną o długości 1,98 m.

Nowoczesny wygląd Tundry kontynuowany jest również w kabinie. Kierowca będzie siedział za zupełnie nową kierownicą. Przednim pojawią się analogowe wskaźniki i 4,1’’ wielofunkcyjny wyświetlacz lub 12,3’’ cyfrowy zestaw wskaźników. Cyfrowa odmiana jest bardziej godna uwagi, ponieważ zawiera konfigurowalne treści, które obejmują opcje od wskaźników holowniczych po wyświetlacze nachylenia i przechyłu.

Toyota Tundra 2021 Toyota

Gwiazdą natomiast jest nowy system odpowiedzialny za multimedia. Oferuje on 8- i 14-calowe wyświetlacze, a także pięciokrotnie większą moc obliczeniową niż poprzednie systemy informacyjno-rozrywkowe. Użytkownicy znajdą również kompatybilność z bezprzewodowymi systemami Android Auto i Apple CarPlay, a także wirtualnego inteligentnego asystenta.

Nowa Toyota Tundra - napęd

Nowa Tundra oferowana jest z dwoma układami napędowymi opartymi na turbodoładowanym silniku V6 o pojemności 3,5 litra. Jednostka podstawowa wytwarza 394 KM i moment obrotowy 649 Nm, co oznacza wzrost o 8 KM i 106 Nm.

Silnik V6 z podwójnym turbodoładowaniem ma aluminiowy blok, chłodzony wodą intercooler i głowice cylindrów z obrabianymi kanałami poprzecznymi, a także „dwuwarstwową strukturę płaszcza wodnego dla maksymalnego przepływu chłodziwa i wytrzymałości komory spalania". Nowością jest dodanie całkowicie nowego hybrydowego układu napędowego o nazwie i-Force Max. Rozwija on 443 KM i 790 Nm momentu obrotowego.

Toyota Tundra 2021 Toyota

Podczas gdy oba układy napędowe są wyposażone w dziesięciobiegową automatyczną skrzynię biegów, hybryda wyróżnia się silnikiem elektrycznym, który jest zasadniczo umieszczony między silnikiem a skrzynią biegów. Służy do wielu celów, ponieważ może zapewnić wspomaganie elektryczne, regenerację energii i jazdę wyłącznie na napędzie elektrycznym. Silnik zasilany jest akumulatorem niklowo-wodorkowym, który znajduje się pod tylnymi siedzeniami.

Nowa Tundra może holować ciężar do 5443 kg. Użytkownicy będą mogli skorzystać z dwóch trybów – standardowy do lekkich rzeczy i Tow/Haul+, który służy do ciągnięcia np. łodzi. Pojazd posiada też wiele funkcji ułatwiających holowanie, jak kamery, wysuwane lusterka, zintegrowane światła LED, które pomagają w nocy cofać. Tundra ma też funkcję wspomagającą, aby przyczepa i auto jechały w linii prostej podczas cofania.

Nowa Toyota Tundra - nowości i systemy

Nowa Tundra potrzebowała nowej platformy, dlatego wykorzystaną tą która już została wykorzystana w Land Cruiserze. W architekturze zastosowano również aluminium, aby zmniejszyć masę. Jedną z najbardziej godnych uwagi cech Tundry jest to, że porzuca resory piórowe i przyjmuje tylne zawieszenie wielowahaczowe ze sprężynami śrubowymi. Toyota twierdzi, że zmiana ta poprawia komfort i stabilność jazdy, prowadzenie i zdolność holowania.

Toyota Tundra 2021 Toyota

Chociaż firma nie opublikowała szczegółowej listy wyposażenia, wszystkie Tundry będą wyposażone w zestaw systemów wspomagania kierowcy Toyota Safety Sense 2.5. Obejmuje on system przedkolizyjny z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, a także wspomaganie kierownicy w sytuacjach awaryjnych. Inne zalety to aktywny tempomat, system trzymania pasa ruchu i automatyczne światła drogowe. Do tych funkcji dołącza monitor martwego pola czy asystent znaków drogowych. Model oferuje również ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu i hamulec postojowy, który może automatycznie wyhamować ciężarówkę w przypadku nieuchronnej kolizji przy małej prędkości.

Apple nie rezygnuje. Rozmawia z Toyotą na temat elektrycznego auta

Toyota Tundra będzie dostępna w sześciu wersjach wyposażenia – SR, SR5, Limited, Platinum, 1794 i TRD Pro – i trafi do sprzedaży pod koniec tego roku.