Od grudnia skończy się wyprzedzanie między znakami D-6 i A-16. Mandat 1,5 tys. zł albo utrata prawa jazdy

W grudniu 2021 r. ma zacząć obowiązywać nowy, znacznie surowszy taryfikator mandatów. Projekt zmian przewiduje szczególne zaostrzenie kar za przekraczanie dozwolonej prędkości, prowadzenie na podwójnym gazie i wszelkie wykroczenia względem pieszych. Na kilka tygodni przed wejściem w życie nowych mandatów postanowiono zaostrzyć kary za wykroczenia popełniane przed i na przejściach dla pieszych.

Mandat za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych

Znak ostrzegawczy A-16 (żółty trójkąt z pieszym) to dla kierowcy informacja, że zbliża się do przejścia dla pieszych, na którym nie ma sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo, bezpośrednio przed przejściem ustawiany jest znak D-6 (pieszy wrysowany w biały trójkąt wpisany w niebieski kwadrat). Nie ma możliwości, by wyprzedzanie między tymi znakami odbyło się w bezpieczny sposób. Najlepiej zrezygnować z niego już wtedy, gdy tylko dostrzeżemy znak A-16 (nawet jeśli dzieli nas od niego spora odległość).

Znaki informujące o przejściu dla pieszych Fot. Moto.pl

Batem, który od grudnia ma powstrzymać kierowców od wyprzedzania na i przed przejściami dla pieszych, będzie nowy taryfikator mandatów. W projekcie zmian, który jest procedowany, znajdujemy zapis mówiący, że kierowca, który:

nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

nie zatrzymuje pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,

wyprzedza pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,

omija pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

narusza zakaz jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych,

narazi się na mandat w wysokości 1,5 tys. zł. Co ważne, jeśli kierowca popełni któreś z tych wykroczeń drugi raz w ciągu dwóch lat, wówczas zostanie ukarany mandatem w wysokości minimum 3 tys. zł. To jednak nie koniec.

Na ostatniej prostej wprowadzania wysokich kar dla kierowców do projektu ustawy dopisano art. 86b § 4, w którym czytamy:

W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 (wymienionej wyżej pięć punktów - red.) można orzec zakaz prowadzenia pojazdów, w szczególności, jeżeli sprawca wykroczenia spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego.

Innymi słowy, w razie spowodowania realnego i konkretnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł orzec wobec kierowcy karę zakazu prowadzenia pojazdów. Zgodnie z tym przepisem zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach. Chodzi o okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Warto pamiętać, że wyprzedzanie dozwolone jest tylko na tych przejściach, na których ruch organizowany jest przez sygnalizację świetlną (i tylko, gdy świeci się zielone światło).