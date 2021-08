Będzie nowy, w końcu surowy, taryfikator punktów karnych. Rząd nadał mu status "pilne". Za co 15 punktów?

15 zamiast 10 punktów karnych za najbardziej niebezpieczne wykroczenia, wśród których pojawiło się 12 pozycji - tak w skrócie można opisać nowy, surowszy taryfikator punktów karnych, nad którym rozpoczynają się prace legislacyjne. Autorem zmian jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowy taryfikator przewiduje, że kierowcy nie będą już mogli udać się na kursy reedukacyjne, po których ukończeniu z ich konta znikała część punktów karnych. Nie jest to jednak najważniejsza zmiana.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie tylko punkty karne. W grudniu drastycznie wzrosną stawki mandatów

Nowy taryfikator punktów karnych 2021. Większe kary za wykroczenia

Projekt zmian zakłada, że dotychczasowa maksymalna liczba punktów karnych przypadająca na najbardziej niebezpieczne wykroczenia zostanie zwiększona z 10 do 15. Ma to dotyczyć 12 wykroczeń drogowych:

Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowane jako przestępstwo z kilku artykułów kodeksu karnego, m.in. za sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym.

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu (powyżej 0,2 do 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - red.).

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (powyżej 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - red.).

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu .

. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia.

Złamanie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

Niezatrzymanie się do kontroli policyjnej.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie nowy taryfikator punktów karnych, do którego projektu dotarł portal prawodrogowe.pl, zacznie obowiązywać, ale można spodziewać się, że nastąpi to jeszcze w tym roku, bowiem nadano mu tryb pilny.

Warto też pamiętać, że punkty karne będą zerować się dopiero po dwóch latach, a nie jak obecnie - po roku.

Po 20 latach wzrosną mandaty dla kierowców. Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

Nie tylko więcej punktów. Nadchodzą też podwyżki mandatów

Warto przypomnieć, że jeszcze w grudniu tego roku nastąpią wręcz rewolucyjne zmiany dotyczące mandatów karnych dla kierowców. Jak informowaliśmy na Moto.pl pod koniec lipca, rząd przyjął projekt, który kilka tygodni temu sam przygotował i który od kilku miesięcy bardziej lub mniej bezpośrednio zapowiadali premier i ministrowie. Mówiąc o kolejnych ofiarach na polskich drogach i przymusie surowszego karania piratów drogowych dawali sygnały, że kary za wykroczenia drogowe zostaną podniesione. I stało się - po ponad dwudziestu latach maksymalna kwota mandatów, która dziś wynosi 500 zł, w końcu zostanie podniesiona. I to drastycznie.

Zmian w mandatach, które wejdą w życie w grudniu tego roku, będzie bardzo wiele. To, co wydarzy się w ostatnim miesiącu tego roku bez cienia przesady można nazwać rewolucją, na którą czekaliśmy niemal ćwierć wieku - 23 lata temu ustanowiono maksymalną kwotę mandatu za wykroczenie drogowe, jaką jest obowiązujące do dziś 500 zł. Co zmieni się pod koniec tego roku? W życie wejdą m.in.:

Grzywna nawet do 30 tys. zł

Projekt przewiduje zmianę w Kodeksie wykroczeń, zakładającą w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększona zostanie ponadto wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym - do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 6 tys. zł.

Minimum 1,5 tys. zł za przekroczenie prędkości o 30 km/h

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł.

O pozostałych, bardzo licznych zmianach pisaliśmy w tekście poniżej.