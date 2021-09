Od połowy września znaku A-15 nie można już ignorować. Trzeba go wypatrywać

Znak ostrzegawczy A-15 informuje kierowcę o śliskim fragmencie drogi, a konkretniej o możliwości poślizgu spowodowanym m.in. zmianą nawierzchni drogi lub jej stałym albo okresowym zawilgotnieniem. Mijając ten znak, kierowca musi zachować szczególną ostrożność. Letnia aura i sucha nawierzchnia sprawiają, że często znak ten jest przez kierowców ignorowany. Jednak we wrześniu warto zacząć go wypatrywać.

O jesiennych pułapkach przypominamy co roku, bo nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak opadłe z drzew liście mogą wpłynąć na przyczepność. Tymczasem na niektórych drogach już teraz można zauważyć zwiastuny zbliżającej się jesieni. Mokre liście to swoiste pułapki na kierowców, przed którymi może ostrzegać znak A-15 (w końcu ryzyko poślizgu, o którym informuje ten znak, może być spowodowane przez wiele czynników).

Zobacz wideo Mandaty za prędkość w Polsce. Ile od grudnia kierowcy zapłacą za jakie przewinienia?

Jeśli dostrzegamy, że droga pokryta jest liśćmi, powinniśmy unikać gwałtownego hamowania, znacznie redukować prędkość przed zakrętami oraz zachować bezpieczny odstęp od samochodu jadącego przed nami

- ostrzegają eksperci ze Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault. Jak podkreślają, pokrywa jesiennych liści na jezdni, zwłaszcza podczas deszczu, niewiele różni się od lodu. Bardzo łatwo o utratę przyczepności i wpadnięcie w poślizg.

Liście niebezpieczne nie tylko ze względu na możliwość poślizgu

Widząc drogę pokrytą liśćmi, powinniśmy zwolnić nie tylko ze względu na ryzyko poślizgu. Pod kolorową pokrywą mogą kryć się prawdziwe pułapki dla naszego samochodu - dziury i nierówności. Zbyt szybka jazda może więc skończyć się uszkodzeniem samochodu. Liście mogą też zakryć oznakowanie poziome drogi (znaki i pasy ruchu), co jest uciążliwe zwłaszcza po zmroku i podczas ulewy czy mgły. W takiej sytuacji zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności.

Warto też pamiętać, że jesienią musimy szczególnie dbać o nasze auto i regularnie czyścić je z opadających liści. Z rozkładających się liści mogą uwalniać się substancje, które niszczą lakier. Co więcej, czasem liście dostają się również do wnętrza samochodu, np. do układu wentylacyjnego, gdzie, gnijąc, mogą stać się pożywką dla bakterii. Dlatego tak ważne jest usuwanie ich z naszego auta.