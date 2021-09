Czy policjant może wyprosić nas z naszego auta? Tak. Może nawet przeprowadzić "jazdę testową"

Samochodu się nie pożycza? Tak, to złota zasada stosowana przez wielu właścicieli aut. Niestety może się okazać, że mimo wielkiej niechęci, ktoś obcy zasiądzie za kierownicą pojazdu. I co więcej, prowadzący niewiele będzie mógł na to poradzić. Szczególnie że w pojeździe zasiądzie funkcjonariusz policji w czasie kontroli drogowej. Uprawnienia takie daje mu m.in. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Policjant poprowadzi twój samochód gdy...

Przepisy dość wyraźnie wskazują przypadek, w którym policjant może zasiąść za kierownicą kontrolowanego pojazdu. I możliwości takie są dwie. Po pierwsze rozporządzenie w art. 11 ust. 1 mówi o "dokonaniu sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, w szczególności skuteczności działania hamulców albo sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu". Po drugie funkcjonariusz może poprowadzić kontrolowany samochód wtedy, gdy konieczne jest sprowadzenie pojazdu w miejsce, w którym nie utrudnia on ruchu ani nie zagraża jego bezpieczeństwu, jeżeli pojazd został zatrzymany do kontroli, a:

kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości,

kierujący znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

kierujący nie zatrzymał się do kontroli drogowej i został zatrzymany przez policjantów w wyniku działań pościgowych.

Policjant sprawdzi hamulce. Ale głównie po wypadku!

W sytuacji, w której usunięcie samochodu z drogi jest konieczne, a nie może wykonać go właściciel pojazdu, sprawa jest oczywista. Mundurowy musi poprowadzić kontrolowany pojazd. Kiedy jednak funkcjonariusze zasiadają za kierownicą auta w celu sprawdzenia skuteczności działania hamulców? Praktyka jasno pokazuje, że przede wszystkim w takim przypadku, w którym dojdzie do potrącenia pieszego. Policjanci chcą mieć bowiem pewność, że do powstania zdarzenia drogowego nie przyczyniła się awaria pojazdu lub jego zły stan techniczny.

W przypadku pozostałych kontroli drogowych policjanci raczej nie sprawdzają skuteczności działania hamulców. I wcale nie chodzi o pobieżność ich działań, a bardziej fakt, że mają do dyspozycji również inne narzędzia. Jeżeli funkcjonariusz w czasie kontrolowania pojazdu nabierze uzasadnionych podejrzeń, że znajduje się on w złym stanie technicznym (a w tym boryka się z usterką hamulców), odbiera kierowcy dowód rejestracyjny. A nabranie uzasadnionych podejrzeń według przepisów prawa nie wymaga od funkcjonariusza prowadzenia pojazdu.