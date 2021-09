W nowoczesnych samochodach kierowcy raczej zbyt często nie zaglądają pod maskę. Gdyby jednak postanowili otworzyć komorę silnika, z niej uderzyłyby ich... kolory. Tak i to nie jest żart. Bo najważniejsze elementy obsługowe producenci oznaczają barwą pomarańczową, żółtą, czerwoną, niebieską, a nawet zieloną. I choć w pierwszym momencie gra kolorów może osaczyć kierowcę, system jest mocno intuicyjny. Pozwala już wzrokowo ocenić lokalizację głównych zbiorników i sprawia, że mniejsze jest prawdopodobieństwo że mało wprawiony kierowca naleje płynu do spryskiwaczy do płynu chłodniczego.

Kolorami są oznaczane takie elementy jak:

bagnet olejowy,

wlew oleju,

zbiornik wyrównawczy płynu hamulcowego,

zbiornik wyrównawczy płynu do wspomagania,

zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego,

wlew płynu do spryskiwaczy,

klemy akumulatora,

przewody wysokiego napięcia.

Uniwersalny jest tylko jeden kolor. Czerwony w okolicy akumulatora

Zastosowanie jaskrawych kolorów jest proste - na tle serii czarnych plastików mają rzucać się w oczy. Jeżeli chodzi o dobór barw, producenci stosują różne metodologie. Czasami zbiornik płynu do spryskiwaczy oznaczony jest kolorem żółtym, a czasami niebieskim. Czasami zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego ma korek żółty, a czasami zielony czy czarny. Spójna jest tylko jedna zasada - przewody wychodzące z akumulatora zawsze oznaczone są czerwoną klamrą. Tak, aby kierowca lub np. służby ratunkowe już na pierwszy rzut oka wiedziały, gdzie odciąć prąd po wypadku.

Pomarańczowe przewody zarezerwowane dla...

Kolory pod maską znaczą więcej, niż nam się wydaje Materiały Volkswagen

Pod maską najczęściej spotykane są elementy koloru żółtego. Popularną barwą jest też zielony, niebieski czy czerwony. Pomarańczowy to kolor, który zagościł pod maską samochodów wraz z popularyzacją modeli dysponujących wysokim napięciem - hybryd, hybryd plug-in i pełnych elektryków. Paletę kolorów w ich przypadku świetnie widać na przykładzie poniższego zdjęcia - pomarańczowe przewody są elementem zelektryfikowanego układu napędowego i - jak napisałem wcześniej - wyznaczają szlak, którym płynie prąd o wysokim napięciu.

Bo możliwość zajrzenia pod maskę to luksus!

Kolory pod maską znaczą więcej, niż nam się wydaje Materiały Audi

Zdarza się, że producenci mają też nieco bardziej oszczędne podejście do kwestii dostępu do maski. Bo dla przykładu w Audi A2 był to prawdziwy... luksus! Kierowca ma dostęp wyłącznie do klapki obsługowej - ukrywa się za zaślepką grilla (zdjęcie na górze). Z jej poziomu można skontrolować poziom oleju w silniku czy dolać płynu do spryskiwaczy. Aby obejrzeć silnik oraz zbiorniczki wyrównawcze płynu chłodniczego i hamulcowego, należy zdjąć maskę - zdjąć, a nie otworzyć (zdjęcie na dole).