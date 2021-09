Debiutuje nowa Kia Sportage. Ostry przód, łagodny profil i solidna hybryda plug-in

Nowa Kia Sportage to pierwszy - w 28-letniej historii - model Kia wyłącznie europejski. To połączenie cech pożądanych na naszym kontynencie - masywnej sylwetki, przestronnego, nowoczesnego wnętrza i ekologicznych napędów, w tym hybrydy typu plug-in.

Zobacz wideo Najważniejsza premiera marki KIA w 2020 roku i najnowocześniejszy samochód tego producenta. Jak sprawdza się na drodze?

Kia Sportage została zbudowana na nowej platformie podłogowej, co pozwoliło zapewnić optymalny rozstaw osi, wymiary i proporcje. W porównaniu poprzednią generacją zwiększono pojemność bagażnika, przestrzeń nad głową i miejsce na nogi.

Nowy Sportage ma 4,51 m długości, 1,87 m szerokości i 1,65 m wysokości, a rozstaw osi to 2,68 m. Pasażerowie tylnej kanapy mają prawie metr miejsca na nogi (99,6 cm), a odległość od siedziska do sufitu to kolejny metr (99,8 cm). Bagażnik pomieści 591 litrów, a po złożeniu kanapy (dzielonej w proporcji 40:20:40) jego pojemność wzrasta do 1780 litrów.

Całkowicie nowy Sportage został starannie zaprojektowany i dopracowany specjalnie dla klientów w Europie. Najpopularniejszy SUV marki Kia ustanawia nowe wzorce w swoim segmencie

– mówił Jason Jeong, prezes Kia Europe.

Ciekawy design

Nowy Sportage mocno wyróżnia się designem na tle konkurentów. Ostre kształty frontu kontrastują z łagodną linią boczną, a wszystko okraszono nowoczesnym LED-owym oświetleniem. To wszystko wpisuje się w filozofię designu "przeciwieństwa, które się uzupełniają", która została zaprezentowana na początku tego roku. Wszystko razem sprawia, że nowy Sportage prezentuje się masywnie i dynamicznie.

Nowa Kia Sportage 2021 Kia

Z przodu nowego Sportage uwagę zwraca dynamicznie stylizowana przednia część z czarną osłoną chodnicy, która rozciąga się na całą szerokość auta. Wlot powietrza w kształcie tygrysiego nosa zinterpretowano na nowo. Łączy się teraz ze światłami do jazdy dziennej w kształcie bumerangu i z matrycowymi reflektorami wykonanymi w technologii LED.

Z profilu Sportage jest dość zachowawczy, ale nadal masywny. Czarny dach, chromowana listwa i tylny spoiler mają nadawać koreańskiemu SUV-owi sportowego charakteru. Ale wiemy przecież, że nie o to chodzi w SUV-ach.

Nowoczesna kabina

W kabinie Sportage w oczy rzuca się przede wszystkim zakrzywiony wyświetlacz o przekątnej 12,3 cala z panelem dotykowym. Dzięki niemu deska rozdzielcza wydaje się szersza i głębsza niż jest w rzeczywistości. Wnętrze jest wykonane z miękkich materiałów, a kabina jest zorientowana na kierowcę. Cyfrowe wskaźniki również mają przekątną 12,3 cala, a oba wyświetlacze wmontowano w panoramiczny panel. Całość wygląda futurystycznie, ale skrywa wiele praktycznych technologii.

Nowa Kia Sportage 2021 Kia

Wersje silnikowe

Nowy Sportage będzie dostępny z szeroką gamą silnikową, w tym z nowoczesnymi napędami hybrydowymi. Platforma Sportage'a jest przystosowana do zelektryfikowanych układów napędowych – zarówno hybrydowych (HEV), jak i hybrydowych typu plug-in (PHEV).

Rozmieszczenie podzespołów układu napędowego w wersjach HEV i PHEV zostało tak przemyślane, aby nie wpływały one negatywnie ani na wielkość przedziału pasażerskiego, ani na pojemność bagażnika. W wersji HEV akumulator znajduje się pod tylną kanapą, dzięki czemu przestrzeń na nogi dla pasażerów drugiego rzędu jest taka sama, jak w Sportage z silnikiem spalinowym. W wersji PHEV akumulator jest umieszczony centralnie między osiami pod podłogą auta, co zapewnia równomierny rozkład masy oraz nie ogranicza przestronności wnętrza.

Sportage PHEV jest wyposażony w 1,6-litrową jednostkę napędową T-GDI, w silnik elektryczny o mocy 66,9 kW oraz w akumulator litowo-jonowy o pojemności 13,8 kWh. Układ napędowy generuje moc systemową 265 KM, przy czym silnik spalinowy osiąga moc 180 KM.

Sportage HEV również wykorzystuje silnik 1.6 T-GDI o mocy 180 KM i jest wyposażony w silnik elektryczny o mocy 44,2 kW oraz w akumulator litowo-jonowy o pojemności 1,49 kWh. Moc systemowa w Sportage HEV wynosi 230 KM.

Nowy silnik 1.6 T-GDI jest również oferowany pod maską Sportage z układem napędowym typu mild hybrid (MHEV), który opracowano w celu zmniejszenia emisji i optymalizacji zużycia paliwa. Generuje moc 150 lub 180 KM.

W chwili rozpoczęcia sprzedaży nowego Sportage gama silników będzie obejmować również wysokoprężną jednostkę napędową o pojemności 1,6 litra, dostępną w dwóch wariantach mocy – 115 KM lub 136 KM. Silnik 1.6 T-GDI współpracuje z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową (7DCT). Dostępna jest także 6-biegowa przekładnia mechaniczna (6MT). Wersje z silnikiem Diesla o pojemności 1,6 litra – z technologią MHEV lub bez – są łączone ze skrzynią biegów 7DCT.

Nowa Kia Sportage 2021 Kia

Napęd na cztery koła i tryb terenowy

Nowy Sportage został wyposażony w tryb terenowy, który automatycznie dostosowuje ustawienia podzespołów by zapewnić optymalną trakcję w każdych warunkach, w tym na śniegu, błocie i piasku. Oprócz trybu terenowego do wyboru są również tryby Comfort, Eco lub Sport.

Nowe elektronicznie sterowane zawieszenie (ECS) zapewnia komfort i bezpieczeństwo dzięki kontroli tłumienia amortyzatorów w czasie rzeczywistym. Elektronicznie sterowany układ napędu na cztery koła AWD gwarantuje optymalny rozdział momentu obrotowego między koła przedniej i tylnej osi w zależności od warunków na drodze.

Nowa Kia Sportage przeznaczona dla klientów w Europie oficjalnie zadebiutuje podczas Salonu Samochodowego IAA Mobility w Monachium, który odbędzie się w dniach 7-12 września. Sprzedaż Kii Sportage rozpocznie się jeszcze w tym roku.

