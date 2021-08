Zapomnij o tym przycisku, gdy lekko pada rzecz. Naciska się go w innych sytuacjach.

Musimy to powiedzieć głośno. W tym roku upały już nam raczej nie grożą! W ich miejsce w Polsce zapanują typowo jesienne warunki. A jesień na drogach to brak słońca, deszcze i... niepotrzebnie włączane światła przeciwmgłowe tylne. Kierowcy powinni raz na zawsze zrozumieć, że mżawka nie ogranicza widoczności na tyle, aby należało ja uruchamiać. Bo w takich warunkach zamiast działać na rzecz bezpieczeństwa i lepszej widoczności, jedynie oślepiają kierowców pojazdów jadących z tyłu.

Kiedy używać świateł przeciwmgielnych tylnych?

Światło przeciwmgielne tylne ma barwę czerwoną i świeci niezwykle intensywnie. Właśnie dlatego ustawodawca w Prawie o ruchu drogowym dość dokładnie określił warunki, w których należy go używać. Art. 30 ust. 3 w/w ustawy precyzuje, że korzystanie z tego rodzaju oświetlenia jest możliwe wtedy, gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów. Dzieje się tak głównie we mgle, ale i podczas nie tyle intensywnych opadów deszczu, co dosłownie oberwania chmury. Gdy widoczność poprawi się, lampę przeciwmgłową tylną należy niezwłocznie wyłączyć.

Mandat za światła przeciwmgielne tylne

Nadużywanie świateł przeciwmgielnych tylnych na polskich drogach jest faktem. I aby się o tym przekonać, wystarczy przejechać się po drodze krajowej wczesnym rankiem lub wieczorem w czasie drobnych opadów deszczu. I choć o tym błędzie kierujących mówi się od lat, walka z nim jest nierówna i ciężka. A powodów ku temu jest kilka. Po pierwsze policjanci raczej nie zatrzymują pojazdów z włączonymi przeciwmgłowymi bez potrzeby. Po drugie nawet gdyby to robili, sankcja i tak nie jest przesadnie dotkliwa. Prowadzącego można bowiem ukarać 100-złotowym mandatem i 2 punktami karnymi.

Światła przeciwmgielne przednie: przepisy są bardziej liberalne

Przepisy określają jednak warunki użycia nie tylko świateł przeciwmgielnych tylnych, ale i przednich. W głos art. 51 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym można je włączyć np. w czasie każdych opadów atmosferycznych oraz na drodze krętej oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi nawet w czasie normalnej przejrzystości powietrza. Biała barwa tych lamp na szczęście nie powoduje oślepiania kierowców jadących z przeciwka - jest za mało intensywna i skierowana raczej do dołu.

Nieprawidłowe użycie świateł przeciwmgłowych przednich również jest obwarowane mandatem. Grzywna wynosi 100 zł i jest uzupełniana 2 punktami karnymi.