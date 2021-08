Co słychać na POW? Jeszcze ciszę, ale to kwestia tygodni

Prace budowlane na ursynowskim fragmencie drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Puławska do węzła Warszawa Wilanów, zostały już zakończone. W ramach 4,6-kilometrowego odcinka powstał m.in. 2,3-kilometrowy tunel. To pierwszy tak długi tunel drogowy.

Aktualnie trwa etap testowania, kalibracji i odbioru systemów bezpieczeństwa i zarządzania ruchem w tunelu i poza nim. Do przeprowadzenia pełnej procedury konieczne jest sprawdzenie około 14 tysięcy połączeń, czyli około 7 tysięcy sygnałów pomiędzy urządzeniami wyposażenia a systemem sterowania i zarządzania tunelem. Sprawdzane jest też ponad 130 kamer w samym tunelu i 1 200 opraw oświetleniowych. Weryfikowane jest działanie aparatury kontrolno-pomiarowej i 152 klap systemu wentylacji (nawiewnych, oddymiających i regulujących dopływem powietrza do wentylatorów głównych systemu wentylacji). Proces ten polega na wielokrotnym zamykaniu i otwieraniu poszczególnych klap pojedynczo i w grupach. Drogowcy sprawdzają również działanie znaków zmiennej treści i sygnalizatorów służących do zarządzania ruchem. Testowany jest też system komunikacji SOS.

S2 Południowa Obwodnica Warszawy (POW), odcinek na Ursynowie GDDKiA

Serce tunelu - Centrum Zarządzania Tunelem

W sierpniu br. uzyskano już pozwolenie na użytkowanie dla budynku Centrum Zarządzania Tunelem. Działa tam już Punkt Informacji Drogowej, a docelowo znajdzie się również Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem. Trwają szkolenia obsługi tunelu, która będzie czuwać nad bezpieczeństwem jego użytkowników.

Kiedy obwodnica będzie otwarta?

Przed GDDKiA jeszcze trochę biurokracji. Czekają m.in. na kontrola Państwowej Straży Pożarnej. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie (WINB) o wydanie pozwolenia na użytkowanie. To również złożona procedura administracyjna. Pracownicy WINB muszą sprawdzić dokumentację powykonawczą, następnie przeprowadzić kontrolę w terenie i wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Dopiero ten dokument daje możliwość oddania do ruchu trasy S2 wraz z tunelem pod Ursynowem. GDDKiA zakłada jednak, że stanie się to jesienią tego roku.

