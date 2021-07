Tunel na Ursynowie na finiszu. POW połączy kropki

Warszawski tunel to jeden z najważniejszych elementów Południowej Obwodnicy Warszawy. Ma 2,3 kilometra długości i poprowadzi ruch pod warszawskim Ursynowem. Prace pod ziemią finiszują - malowane są ostatnie odcinki poziomego oznakowania, montowane są bramy w przejazdach awaryjnych i nawierzchnia z żywicy w przejściach awaryjnych, montowane są także ostatnie elementy pionowego oznakowania (słupki prowadzące).

Systemy bezpieczeństwa

Tunel pod Ursynowem wyposażony będzie w system zasilania podstawowego i awaryjnego, oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne. W układzie wentylacji zamontowano system pomiaru stężenia tlenku węgla i tlenku azotu. Automatycznie kontrolowana będzie widoczność w tunelu, a czujniki będą mogły wykryć i zasygnalizować pożar. Tunel będzie wyposażony w system punktów alarmowych, komunikacji radiowej służb ratowniczych i porządkowych. Znajdują się w nim również hydranty przeciwpożarowe, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, przeciwpożarowa i drenażowa. Wzdłuż ścian tunelu są chodniki, które w razie potrzeby będą ciągami ewakuacyjnymi. Co 250 metrów są się przejścia pomiędzy nawami tunelu, a informację o odległości do tych przejść znajdziemy na tablicach oświetlenia awaryjnego.

Centrum Zarządzania Tunelem

Dla budynku, w którym mieścić się będzie Centrum Zarządzania Tunelem, trwa procedura uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Po oddaniu do ruchu trasy S2, właśnie tam będą trafiały informacje z czujników i kamer zainstalowanych w tunelu. Pracownicy Centrum wspomagani przez system sterowania, zarządzania bezpieczeństwem i ruchem, przez 24 godziny na dobę, 7 dniu w tygodniu, będą kontrolować sytuację w tunelu i bezpieczeństwo jego użytkowników. W tym samym budynku docelowo będzie również funkcjonować Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem, do którego będą spływać informacje z centrów regionalnych.

Na powierzchni

Na trasie S2 prace też chylą się ku końcowi. Wykonywane jest oznakowanie poziome, a na drogach dojazdowych kończone jest układanie ostatniej warstwy konstrukcji nawierzchni. Oznacza to, że lada moment drogowcy "połączą" kropki, a raczej kreski - fragmenty obwodnicy - w całość. Wczoraj po południu rozpoczęły się prace wykończeniowe na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej z Al. KEN

Zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku S2 POW przekroczyło 95 proc. Trwają testy i odbiory. Przygotowywana jest dokumentacja do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Pozytywny wynik przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego umożliwi oddanie do ruchu nowej trasy. Ponieważ jest to skomplikowany obiekt oraz pierwszy, takiej długości tunel drogowy realizowany w ciągu drogi ekspresowej, trudno jest wskazać konkretną datę. Mówi się, że kierowcy pojadą tunelem za około dwa miesiące.

Budowa drogi ekspresowej S2 na odcinku Puławska - Lubelska jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków UE dla trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości 18,6 km wynosi ok. 2 mld zł.

