W tunelu pod Ursynowem pojawią się fotoradary. Potem zastąpi je odcinkowy pomiar prędkości

Tunel pod Ursynowem, czyli mierzący 2,3 km odcinek trasy S2 przebiegający pod jedną z południowych dzielnic stolicy to kluczowy fragment Południowej Obwodnicy Warszawy. Kluczowy dlatego, że powinien skrócić czas pokonania trasy S2 o ok. 20-30 min. Obecnie - ze względu na przeciągającą się budowę tunelu - przy wjazdach na trasę tworzą się ogromne korki.

Tunel usłany fotoradarami

Ten, kto myśli jednak, że w tunelu (gdy wreszcie zostanie oddany do użytku) będzie można jechać zgodnie z ograniczeniem dla drogi ekspresowej (120 km/h), ten jest w błędzie. W tunelu będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 80 km/h. I Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zamierza dopilnować, aby ograniczenie to faktycznie było przestrzegane.

W tym celu drogowcy chcieli zainstalować w tunelu kamery do odcinkowego pomiaru prędkości. Tu jednak pojawił się problem, bo Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) do tej pory odmawiał ich montażu. I to pomimo, że - jak donosiła "Gazeta Wyborcza" - drogowcy starali się o to już kilkukrotnie. GDDKiA chciała, aby decyzję o montażu systemu podjęto jeszcze przez ukończeniem tunelu, jednak GITD twierdził, że ewentualne rozmowy na ten temat można zacząć dopiero po otwarciu tunelu i analizie bezpieczeństwa na tym odcinku.

W sprawie interweniowali też aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, którzy argumentują, że brak pomiaru prędkości w tunelu będzie oznaczał ofiary. Teraz GITD - w odpowiedzi na zapytanie aktywistów - zadeklarował, że w tunelu na początek staną fotoradary.

CANARD GITD zadeklarowało GDDKiA możliwość instalacji dwóch stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Wprowadzenie kontroli z wykorzystaniem tzw. fotoradarów jest realizowane we współpracy i za zgodą GDDKiA oraz uzyskało pozytywną opinię Policji

- napisano na Twitterze IDT.

Oznacza to, że przynajmniej w pierwszych miesiącach funkcjonowania kluczowego odcinka POW dyscyplinować na nim kierowców będą dwa fotoradary. Informację potwierdziła zresztą już GDDKiA. Fotoradary mają być jednak rozwiązaniem tymczasowym. Po otwarciu tunelu - gdy zapadną odpowiednie decyzje - w tunelu może pojawić się odcinkowy pomiar prędkości. Kiedy? Tego nie wiadomo.

Od początku czynimy starania o montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu S2 POW. Wstępnie GITD zadeklarowało czasową możliwość instalacji fotoradarów w obrębie tunelu na Ursynowie. Informacja o uzgodnieniu lokalizacji przez Policję wydaje się być tylko formalnością, bo wszyscy wiemy jak kontrola prędkości jest potrzebna w tym rejonie. Współpraca daje efekty. Bezpieczeństwo kierowców to nasz priorytet

- skomentowała GDDKiA.

Prace nad instalacją fotoradarów w tunelu na trasie S2 podobno już się rozpoczęły, jednak nie jest pewne, czy uda się je zakończyć w najbliższych tygodniach i radary będą działały już w dniu otwarcia trasy. Termin oddania tunelu pod Ursynowem był już wielokrotnie przesuwany. Jakiś czas temu GDDKiA deklarowała, że realny termin zakończenia odbiorów to wrzesień br., jednak tunel najpewniej zostanie oddany kierowcom dopiero w czwartym kwartale tego roku.