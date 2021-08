Kontrole policyjne pełne kontrowersji. Zza krzaka, słupa i w złym miejscu? Jasne przepisy

7 listopada 2019 roku rzeczywistość na drogach zmieniła się dość mocno. Co takiego się stało? W Polsce znowelizowane zostały przepisy dotyczące warunków prowadzenia kontroli policyjnych. Funkcjonariusze od tego momentu mogą zatrzymać się z suszarką w dłoni dosłownie wszędzie. Skutek? Na te długo nie trzeba było czekać. I na początek może przypomnimy dwie sytuacje - i to z ostatnich dni! Kilka dni temu, okolice Krakowa i policjant, który z lizakiem wpada na trzypasmową jezdnię wprost przed rozpędzonego Mercedesa i... ciężarówkę. Co robi? Zatrzymuje za prędkość kierowcę A klasy, a do tego każde mu wjechać w drogę dojazdową... pod prąd.

Zobacz wideo Bydgoska policja obserwowała zachowania kierowców z drona. Takie wykroczenia zostały zarejestrowane

Pas między dwiema jezdniami? Idealne miejsce dla radiowozu...

Kolejny przykład? Okolice Ostródy, droga dwupasmowa, wyprzedzanie ciężarówki, znaczna prędkość pojazdów i policjanci stojący na pasie oddzielającym jezdnie oraz kontrolujący prędkość suszarką. Skutek? Jeden z kierowców dosłownie stanął na hamulec, aby uniknąć mandatu. Jadący za nim pojazd ledwie wyhamował, aby uniknąć groźnego w skutkach zderzenia. I wcale w tych przykładach nie chodzi o to, że pochwalamy nieprawidłowe zachowania kierowców. Mimo wszystko zbyt szybka jazda nie musi oznaczać, że kolejnym czynnikiem stwarzającym realne zagrożenie na drodze stają się... policjanci. A w tych przypadkach niestety tak było.

Policja może zatrzymać się wszędzie? I tak, i nie

Oczywiście przedstawiciele Policji mogą powiedzieć, że w głos zasad obowiązujących od 7 listopada 2019 roku funkcjonariusze mogą zatrzymać radiowóz w miejscu, gdzie jest to zabronione. Tak i to bez wątpienia prawda, ale wyłącznie... połowiczna. Bo przepis wyraźnie mówi w kolejnej części o tym, że warunkiem takiego zatrzymania jest to, że ustawione auto nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. I ta przesłanka w dwóch przytoczonych przykładach bez wątpienia nie została spełniona.

Słuchaj poleceń policjanta, albo zapłać 500 zł mandatu

Walka kierowców z takimi zachowaniami policjantów jest niestety kopaniem się z koniem. Co można zatem zrobić? Należy takie przypadki nagłaśniać i piętnować. Tylko taki scenariusz może doprowadzić do tego, że stróże prawa w swoich poczynaniach nieco opamiętają się i zaczną stosować poza literą prawa nieco zdrowego rozsądku. Tym bardziej, że nowe zasady kontroli drogowych obowiązujące od 2019 roku odnoszą się nie tylko do miejsca zatrzymania radiowozu, ale też zachowania się kierującego. Ten musi być bezwzględnie posłuszny poleceniom wydawanym przez funkcjonariuszy.

Kontrola prędkości prawie zakończyła się tragedią. Policjanci mogli wybrać lepiej

Jak się zachować podczas kontroli drogowej według nowych zasad? Po zatrzymaniu lepiej nie wysiadać z auta. Należy zaczekać w pojeździe na policjanta i wydane przez niego polecenia. Jeżeli ten poprosi o zgaszenie silnika, nieopuszczanie kabiny i np. trzymanie rąk na kierownicy, polecenie to zdecydowanie należy wykonać. Powód? Niesubordynacja da podstawę funkcjonariuszowi do ukarania kierowcy dodatkowym mandatem karnym. Ten może opiewać na kwotę wynoszącą nawet 500 zł. Nowe zasady kontroli drogowych obowiązujące od końca 2019 roku to też np. brak konieczności legitymowania się każdemu kierowcy w sytuacji, w której policjant w mundurze prowadzi szybkie testy trzeźwości.

Kontrola drogowa? Policjant musi spisać przebieg

Kolejna nowość pojawiła się w kontrolach drogowych 1 stycznia 2020 roku. To od tego momentu policjant kontrolujący pojazd ma jeszcze jeden obowiązek. Musi spisać przebieg pojazdu, a następnie wprowadzić te dane do systemu CEPiK. Kiedy od tej procedury można odstąpić? Chociażby w przypadku pojazdów holowanych lub przewożonych na lawetach.