BMW iX3 po faceliftingu. Zaktualizowano wygląd i technologię

Zaktualizowane BMW iX3 zaprezentowany zostanie publiczności podczas targów samochodowych w Monachium. Poliftingowa wersja zyskała większe nerki z jednoczęściowym obramowaniem, do tego zastosowano cieńsze światła LED, ale światła laserowe i tak pozostaną, jako opcja.

REKLAMA

W pakiecie sportowym M iX3 charakteryzuje się agresywniejszą maską i sportowym tylnym dyfuzorem. Do dopełnienia wyglądu są tylne światła, które mają przywodzić na myśl efekt 3D oraz 19- lub 20-calowe koła.

Zobacz wideo Elektryczny SUV BMW podczas wymagających testów. Czy to iX5?

Większe zmiany wprowadzono we wnętrzu auta. Przed kierowcą znalazł się ekran ze wskaźnikami o przekątnej 12,3’’, a ekran odpowiedzialny za multimedia i opcje samochodu może mieć 12,3’’ lub 12,5’’. Do tego wszystkiego zmieniono delikatnie deskę rozdzielczą i drążek zmiany biegów. Kupujący będą mogli również wybrać nowe wykończenie Aluminum Rhombicle, a także nowe, standardowe sportowe fotele obite perforowaną tapicerką Sensatec.

Odświeżone BMW iX3 2021 BMW

Na przedzie znajdzie się akumulator o pojemności 80 kWh, który napędza silnik zamontowany na tyle. Wytwarza on 286 KM mocy i 400 Nm momentu obrotowego. Od 0 do 100 km/h auto przyspiesza w 6,8 s., natomiast prędkość została ograniczona elektronicznie do 180 km/h. Zasięg crossovera to 460 km.

Gdy auto jest rozładowane do zera, to jest możliwość naładowania go z szybkiej ładowarki o mocy 150 kW, dzięki czemu można uzyskać zasięg 100 km w około 10 minut. W domowej ładowarki o mocy 11 kW, auto naładuje się od 0 do 100 proc. w około 7,5 h.

Moda na hybrydy premium rośnie. Tej oferty nie możesz zlekceważyć

iX3 po faceliftingu będą oferowane w dwóch liniach wyposażenia – Inspiring oraz Impressive. Pierwszy z nich zawierać będzie metalizowany lakier, panoramiczny szklany dach i automatyczną klapę bagażnika. Nabywcy znajdą również adaptacyjne zawieszenie, elektryczne fotele, sportową kierownicę oraz trzystrefową automatyczną klimatyzację z funkcjami wstępnego podgrzewania.

Odświeżone BMW iX3 2021 BMW

Druga linia zawierać będzie 20-calowe koła, wyświetlacz head-up, skórę Vernasca i wysokiej jakości system audio Harman Kardon.

BMW iX3 wejdzie do produkcji we wrześniu. W Europie pojawi się jeszcze jesienią tego roku i kosztować ma około 67.300 euro.