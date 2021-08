Leje deszcz? Masz obowiązek włączyć odpowiednie światła. Jest za to mandat

Włącz światła mijania

Problem z widocznością pojazdów może pojawić się zwłaszcza w nowych modelach aut, które wyposażone są w lampy do jazdy dziennej (świecą się wyłącznie z przodu). Ten typ świateł włącza się wraz z uruchomieniem silnika, ale powinien być używany za dnia i podczas dobrej przejrzystości powietrza. Gdy pojawia się mgła lub deszcz, należy niezwłocznie włączyć światła mijania, które gwarantują lepsze oświetlanie drogi i dobrą widzialność samochodu dla innych uczestników ruchu

- komentuje Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. ITS raz za razem przypomina, że Polacy zaniedbują kwestię oświetlenie w samochodach. Tylko nikły procent kierowców ma prawidłowo ustawione reflektory. Co więcej, pnie zawsze pamiętamy, jak odpowiednio ich używać. Podczas deszczu musimy zadbać o włączenie świateł mijania. Nowe samochody wyposażane są w systemy automatycznej zmiany świateł. Te jednak często się mylą albo nie rozpoznają momentu, kiedy powinniśmy mieć włączone światła mijania.

Nie ufaj automatowi. Sam zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Dlatego kierujący, zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, jest zawsze odpowiedzialny za ręczne włączenie świateł mijania, gdy warunki ruchu tego wymagają. W trakcie złej pogody, np. deszczu lub gdy jezdnia jest mokra, pojazdy wyposażone w światła do jazdy dziennej nie są widoczne z tyłu, bo tylne lampy pozycyjne wówczas nie świecą

- tłumaczy dr inż. Tomasz Targosiński, ekspert ds. oświetlenia z ITS. Specjaliści od bezpieczeństwa zwracają także uwagę, że jadąc na światłach dziennych także przód pojazdu znacznie gorzej widoczny. Świateł do jazdy dziennej wolno używać zamiast świateł mijania, tylko w dzień i tylko w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

Mandat za złe światła

Za jazdę bez wymaganych świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza w ciągu dnia grozi mandat w wysokości 200 zł i dwa punkty karne.

Zasady używania świateł przeciwmgłowych

Zasady używania przednich i tylnych świateł przeciwmgłowych ustalono w ustawie Prawo o ruchu drogowym. W artykule 30 czytamy, że "kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto: włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie". W tym samym artykule znajdziemy dalej: "kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła".

Tym samym niedopuszczalne jest włączanie tylnych świateł przeciwmgłowych w sytuacji gdy pada śnieg czy deszcz, a prowadzący mają zapewnioną widoczność na co najmniej 50 m. Kierowca może także używać przednich świateł przeciwmgłowych na krętej drodze od zmierzchu do świtu niezależnie od przejrzystości powietrza. Trzeba jednak pamiętać, że taka droga musi być odpowiednio oznakowana. Nadużywanie świateł przeciwmgłowych może prowadzić do oślepiania innych kierowców. Dlatego jest karane przez policję mandatem w wysokości 100 zł i 2 pkt karnych.