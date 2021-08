Fiat wskrzesi Punto. Nowy model już za dwa lata

Stellantis to francusko-włosko-amerykański koncern motoryzacyjny, który niedawno znacznie się powiększył. Zrzesza takie marki jak włoskie Abarth, Alfa Romeo i Fiat, kiedyś amerykańskie Jeep, Dodge, RAM i Chrysler, francuskie (wcielone do koncernu niedawno) Citroen, DS, Peugeot i Opel (w tym również brytyjski Vauxhall), a także luksusowe Maserati. Jak widać w koncernie dużo się dzieje, a różnorodność marek i segmentów pozwala na rozwój każdej i każdego z nich, bez nadmiernego wewnętrznego kanibalizmu.

Trzeci z rodzeństwa

Jednym z planów koncernu Stellantis na najbliższą przyszłość jest przywrócenie do życia Fiata Punto, którego produkcja zakończyła się w 2018 roku. Skoro w firmie-matce "leży" platforma CMP przeznaczona dla samochodów miejskich (na której bazuje Peugeot 208 i Opel Corsa), to dlaczego by jej nie wykorzystać? Tym sposobem Włosi doczekają się powrotu jednego z najpopularniejszych dwie dekady temu miejskiego auta popularnego.

Czego możemy się spodziewać? Corsa i 208 są do siebie mocno podobne, więc raczej nie powinniśmy liczyć na fantazję Fiata. Pod maską pojawi się silnik 1.2 z rodziny PureTech. Skoro zarówno Opel ma Corsę-e, a Peugeot - e-208, Punto prawdopodobnie dostanie też wersję elektryczną (pytanie czy będzie e-Puntem, czy Puntem-e). Ale Fiat ma przecież elektryczną "pięćsetkę", więc niewykluczone ze skorzysta z własnego know-how.

Fiat potrzebuje mocnego strzału. Aktualnie marka nie ma się czym chwalić, bo większość oferty jest po prostu przestarzała. Filarem jest 500-tka w najróżniejszych wersjach, ale uroczy mieszczuch z ponad 60-letnią historią nie da rady sam utrzymać całej marki. Segment samochodów miejskich raczej nieprędko zniknie z rynku, bo to wciąż najlepsze (gabarytowo i ekonomicznie) rozwiązanie do życia codziennego. Punto bazujące na Peugeocie 208 i Oplu Corsie - które są samochodami bardzo dojrzałymi jak na swój segment - może się więc okazać strzałem w dziesiątkę.

