Nowy Peugeot 308 SW - polskie ceny i poziomy wyposażenia

Nowy Peugeot 308 SW, czyli po prostu kombi to już trzecia generacja tego modelu. Polski oddział Peugeota zaprezentował rodzimy cennik i poziomy wyposażenia. Zaskoczeń raczej nie ma, ale najtańsza wersja auta zaczyna się od 91.800 zł.

Nowy Peugeot 308 SW – poziomy wyposażenia

Francuzi oferują 308 SW w pięciu wersjach wyposażenia. Pierwszy z nich nazywa się Active Pack i zaczyna się od wspomnianych 91.800 zł. Pod maską w tym wyposażeniu znajdzie się silnik PureTech 110 S&S z manualną skrzynią biegów z sześcioma przełożeniami. Przy tej wersji wyposażenia znajdziemy: czujniki parkowania z tyłu, automatyczne hamowanie awaryjne, monitorowanie pasa ruchu, bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, dwa gniazda USB-C z przodu, system Mirror Screen, Peugeot i-Cockpit, reflektory LED i skórzana kierownica wielofunkcyjna.

Kolejny poziom nazywa się Allure i najtańsza wersja zaczyna się od 105.900 zł. Za tę cenę otrzymamy silnik PureTech 130 S&S również z manualną skrzynią. W standardzie znalazły się: system hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych, również w warunkach nocnych, czujniki parkowania z tyłu z kamerą cofania, automatyczne sterowanie świateł drogowych, wbudowana nawigacja satelitarna, przyciemniane szyby boczne i tylna oraz oświetlenie LED deski rozdzielczej.

Środkowy zestaw nazywa się Allure Pack. Zaczyna się on od 109.300 zł i podobnie jak w wersji Allure ma takie sam wyjściowy silnik. Poza tym na wyposażeniu tej wersji są: bezkluczykowy system otwierania i uruchamiania pojazdu, bezprzewodowa ładowarka do telefonu, tempomat adaptacyjny, system monitorowania martwego pola i ostrzeganie o ruchu poprzecznym podczas cofania.

Przedostatni pakiet nazywa się GT i jego cena zaczyna się od 128.900 zł. Ma ten sam silnik, co w wersji Allure i Allure Pack, ale tym razem połączony z automatyczną, 8-biegową skrzynią. Tutaj kupujący znajdzie m.in.: relingi dachowe w kolorze czarnym, Clean Cabin, aluminiowe listwy dekoracyjne w drzwiach, Driver Sport Pack, aluminiowe obręcze 18’’, reflektory przednie Matrix LED, tapicerkę Alcantara, sportowe aluminiowe nakładki na pedały.

Ostatnią wersją wyposażenia jest GT Pack, który zaczyna się od 137.800 zł. Posiada on ten sam silnik, co w wersji GT. Na wyposażeniu standardowym znalazły się: Pakiet Drive Assist Plus z systemem utrzymywania środka pasa ruchu, podgrzewane przednie fotele z funkcją masażu, elektryczna klapa bagażnika i widok z kamer 360 stopni.

Nowy Peugeot 308 SW – silniki

Peugeot oferuje w 308 SW zarówno silniki benzynowe, jak i diesle, a także hybrydy. Oferta benzynowa prezentuje się następująco:

PureTech 130 S&S EAT8 – od 104.700 zł (występuje we wszystkich wersjach wyposażenia)

PuteTech 130 S&S M6 – od 96.200 zł (występuje w wersjach Active Pack, Allure i Allure Pack)

PureTech 110 S&S M6 – od 91.800 zł (występuje tylko w wersji Active Pack)

Oferta diesla:

BlueHDI 130 EAT8 – od 114.500 zł (występuje we wszystkich wersjach wyposażenia)

BlueHDI 130 M6 – od 106.000 zł (występuje w wersjach Active Pack, Allure i Allure Pack)

Hybrydy Plug-In:

HYBRID 225 EAT8 – od 172.100 zł (występuje tylko w wersji GT i GT Pack)

HYBRID 180 EAT8 – od 143.200 zł (występuje we wszystkich wersjach wyposażenia)

Najdroższa wersja wyposażenia zaczyna się od 181.000 zł i jest to pakiet GT Pack z silnikiem HYBRID 225 EAT8.