Stało się. Skarb Państwa przejmuje Izerę. Na początek wpompuje 250 mln zł

Dziś spółka ElectroMobility Poland, odpowiedzialna za budowę Izery, czyli polskiego samochodu elektrycznego, zakomunikowała, że 29 lipca podpisała ze Skarbem Państwa umowę inwestycyjną. Nie jest to zaskoczeniem - w rozmowie z Moto.pl, którą przeprowadziliśmy pod koniec czerwca, przedstawiciele spółki zapowiadali, że stanie się to jeszcze w lipcu. Umowa to początek długiego procesu inwestycyjnego, na którego końcu ma powstać polski samochód elektryczny Izera.

Izera. Polski samochód elektryczny oficjalnie ma nowego inwestora

Na mocy umowy państwo obejmie nowe akcje spółki o wartości 250 mln zł. Podpisanie umowy i dokapitalizowanie EMP umożliwia realizację kolejnego etapu rozwoju projektu polskiej marki samochodów elektrycznych. Nowe akcje wyemitowane zostaną w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Ich zakup zostanie w całości pokryty wkładem pieniężnym ze środków pochodzących z Funduszu Reprywatyzacji. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na rozpoczęcie współpracy z dostawcą platformy technologicznej. Jeszcze nie wiemy, kto nim będzie, choć domniemana korespondencja ministra Dworczyka może to sugerować (nie jest to informacja potwierdzona). Pisaliśmy o tym w poniższym tekście.

Zaangażowanie Skarbu Państwa w Izerę jest gwarantem kontynuowania prac w najważniejszych obszarach i zapewnia projektowi stabilność. Zaznacza, że budowa polskiej marki samochodów elektrycznych wkracza w nowy, bardzo ważny okres. Ostatnie miesiące były dla nas czasem wytężonej pracy projektowej m.in. w zakresie budowy łańcucha dostaw dla Izery, rozwoju produktu czy planowania zakładu produkcyjnego. Teraz otwieramy nowy rozdział naszego przedsięwzięcia

- mówi Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland.

Do końca 2020 r. na prace projektowe spółka wydała ponad 53 mln zł. Etap przygotowawczy, który obejmuje umowa inwestycyjna zaplanowany jest na 8 miesięcy. Wysokość przeznaczonych na ten etap środków oddaje zakres i skalę wyzwań jakie przed nami stają oraz dynamikę prac, które muszą zostać wykonane w najbliższym czasie. Szef EMP zwraca uwagę, że zaangażowanie państwa na obecnym etapie projektu jest kluczowe dla jego ostatecznego sukcesu.

Polskie samochody elektryczne Izera będą powstawać w fabryce w Jaworznie. Ich produkcja ma się rozpocząć w 2024 r. Krzysztof Nalewajko/GDDKiA

Izera nie będzie państwowa na wieki

Jak już wcześniej ustaliło Moto.pl, polski samochód elektryczny Izera pozostanie państwowym projektem najprawdopodobniej do chwili rozpoczęcia jego produkcji. Później ma zostać sprywatyzowany. O faktycznym przejęciu przez skarb państwa kontroli nad spółką ElectroMobility Poland, która buduje polski samochód elektryczny Izera, wiadomo od kwietnia. Przedstawiciele rządu mówili wówczas, że wspomniana spółka i jej plan budowy fabryki samochodów elektrycznych to projekt o tak dużym znaczeniu, że powinien otrzymać wsparcie z pieniędzy publicznych. A docelowe wsparcie będzie szło w miliardy, bo całkowity koszt uruchomienia produkcji szacuje się na około 5 mld zł. 250 mln zł to zatem dopiero początek długofalowego procesu inwestycyjnego.

W rozmowie z Moto.pl przeprowadzonej pod koniec maja Paweł Tomaszek z EMP opowiedział, jak będzie wyglądać przejęcie kontroli nad produkcją Izery przez Skarb Państwa oraz na jakim jest etapie.

Wejście w projekt budowy Izery Skarbu Państwa ma charakter pomostowy, co oznacza, że państwo wchodzi z planem wyjścia z udziałów, prawdopodobnie po uruchomieniu produkcji. Z tej perspektywy jest to bardzo zbliżone do historii tworzenia największych koncernów motoryzacyjnych, które wspierane były przez rządy, a następnie stopniowo prywatyzowane.

Na tę chwilę koncepcja zakłada, że Skarb Państwa zostanie większościowym udziałowcem ElectroMobility Poland poprzez reprezentujący go fundusz, jednak kolejne rundy finansowania mogą obejmować inwestorów prywatnych. Dotychczasowi udziałowcy utrzymają swoje pakiety akcji.