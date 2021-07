Od stycznia br. ogłosiliśmy przetargi na 13 odcinków nowych dróg o łącznej długości 122 km i wartości ok. 5,9 mld zł. Z tego 12 zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o łącznej długości 119 km oraz jedno zadanie na realizację obwodnicy Strykowa z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 o długości ok. 3 km. Ponadto ogłosiliśmy przetarg na kontynuację realizacji odcinka S61 Łomża Zachód-Kolno o długości 12,9 km

- chwali się w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zapewniając jednocześnie, że do końca roku podpisze umowy na realizację kolejnych 200 km dróg szybkiego ruchu.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy znak na polskich drogach. Co oznacza duża czarna dłoń?

Gdzie powstają nowe drogi

Obecnie w toku są postępowania przetargowe na 21 odcinków, z czego 20 o długości ok. 246 km w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK), a jeden o długości ok. 3 km w ramach Programu Budowy Stu Obwodnic (PB100).

W postępowaniach na obwodnice Kołbieli w ciągu DK50, Strykowa w ciągu DK32, Chełmca w ciągu DK28, drugi odcinek obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 łącznika północnego do obwodnicy Opatowa, S74 od Mniowa do Kielc, S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia, S1 pomiędzy Mysłowicami a Bieruniem, S19 Babica - Jawornik, oraz cztery odcinki S10 między Bydgoszczą a Toruniem (Bydgoszcz Południe - Emilianowo, Solec - Toruń Zachód, Emilianowo - Solec, Toruń Zachód - Toruń Południe) nie upłynął jeszcze termin składania ofert.

Budowa S61 Ełk Południe - Wysokie Fot. Krzysztof Nalewajko/GDDKiA

W przetargach na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo, Solec - Toruń Zachód, Emilianowo - Solec, Toruń Zachód - Toruń Południe oraz S19 Babica - Jawornik, S74 od Mniowa do Kielc, S19 Malewice - Chlebczyn, S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe , S19 Babica - Jawornik, S74 od Mniowa do Kielc, S19 Malewice - Chlebczyn, S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe w toku są postępowania odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).

Warto też zaznaczyć, że od początku roku podpisano 34?umowy na realizację zadań o łącznej długości blisko 418 km i wartości ok. 12,8 mld zł.

Mamy już ponad 4 tys. km dróg szybkiego ruchu

Najnowszy, 17-kilometrowy odcinek trasy Via Baltica, oddany do użytku w połowie lipca, podkręcił licznik dróg szybkiego ruchu w Polsce do ponad 4,3 tys. km. Wspomniana trasa to korytarz transportowy między krajami bałtyckimi a Europą Zachodnią. W Polsce to odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. Z ponad 311 km przyszłej Via Baltica, kierowcy mają już do dyspozycji blisko 130 km. Z tego prawie 100 km to droga ekspresowa S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej, a pozostałe ok. 30 km to obwodnice Szczuczyna i Suwałk oraz odcinek Raczki-Suwałki.

Więcej na ten temat można przeczytać w poniższym artykule.