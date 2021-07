Od dziś w Polsce mamy 4300 km dróg szybkiego ruchu. Najnowszą inwestycją, która złożyła się na ten wynik, jest nowy odcinek trasy Via Baltica w ciągu drogi ekspresowej S61. To korytarz transportowy między krajami bałtyckimi a Europą Zachodnią. W Polsce to odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. Z ponad 311 km przyszłej Via Baltica, kierowcy mają już do dyspozycji blisko 130 km. Z tego prawie 100 km to droga ekspresowa S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej, a pozostałe ok. 30 km to obwodnice Szczuczyna i Suwałk oraz odcinek Raczki-Suwałki.

S61 Śniadowo-Łomż Płd. Fot. GDDKiA

Kolejne odcinki Via Baltica już w lipcu

Obecnie budowanych jest prawie 169 km trasy Via Baltica. Od dziś można jeździć nowym 17-kilometrowym odcinkiem, a jeszcze w lipcu drogowcy otworzą dwa kolejne o łącznej długości ponad 34 km. Wszystkie w ciągu drogi ekspresowej S61.

Oddany dziś odcinek to 17 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni betonowo-cementowej nawierzchni. Wybór tego materiału nie był przypadkowy. Asfalt nie zapewniłby takiej odporności na koleiny, co jest szczególnie ważne na trasie, z której w dużej mierze będą korzystać pojazdy ciężarowe.

W ramach inwestycji wybudowano węzeł Śniadowo na połączeniu z drogą wojewódzką nr 677 oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)-Chomentowo Zachód i Chomentowo Wschód. Dzisiejsze udostępnienie do ruchu tego odcinka możliwe jest dzięki ukończeniu prac na łącznicach węzła Łomża Południe, realizowanego w ramach odcinka Łomża Południe-Łomża Zachód. To umożliwi połączenie z drogą wojewódzką nr 677.

Trasa Via Baltica to jeden z najważniejszych szlaków tranzytowych łączących kraje nadbałtyckie z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce. Sukcesywnie oddajemy do użytku kolejne fragmenty drogi S61, będącej kluczowym elementem międzynarodowego korytarza transportowego. Inwestycja skróci czas przejazdu i podniesie poziom bezpieczeństwa na drodze

- powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA, od dziś licznik licznik dróg szybkiego ruchu w Polsce wskazuje ponad 4,3 tys. km.