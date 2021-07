Jak wygląda mijanka na słynnej Drodze Śmierci? To nie dla ludzi z lękiem wysokości

Droga łącząca La Paz z Coroico jest usytuowana w malowniczym miejscu w Boliwii. Ponieważ znajduje się wysoko, to rozciąga się piękny widok. Mało jednak osób pozwala sobie na podziwianie krajobrazów. Większość się modli lub po prostu ma nadzieję, że nie skończą jak wiele śmiałków przed nimi, gdzieś tam kilkaset metrów niżej w dżungli.

Droga ma szerokość 3,5 m. Wyminięcie pojazdu jest możliwe, ale zdecydowanie utrudnione, w szczególności, że gdy się wyjrzy z okna widać nawet kilometrową przepaść. W całym kraju obowiązuje ruch prawostronny, ale władze pozwoliły akurat na tej trasie jazdę po lewej stronie by kierowcy mogli kontrolować jak daleko są od krawędzi. Nic to jednak nie daje, bo i tak większość chce być jak najbliżej ściany. Jak to dokładnie wygląda prezentuje poniższe nagranie:

Jeśli przejedzie się obok drugiego auta to jest już sukces, ale to nie wszystko. Jak mówi stare przysłowie: im dalej w las tym trudniej. Na drodze spotkać można autobusy czy rowerzystów, którzy jeżdżą pod prąd. Co gorsza trasa jest pełna zakrętów. Radości nie ma końca.

Część kierowców woli jeździć nocą, głównie ze względu na to, że widać jak zbliża się pojazd zza zakrętu dzięki światłom. Emocje gwarantowane. Często się zdarza, że aby kogoś wyminąć należy się cofnąć, do szerszego odcinka.

Za takie wyprzedzanie powinno się tracić prawo jazdy. Nigdy tego nie rób

Co prawda władze, co jakiś czas próbują stawiać barierki czy odprowadzać wodę, aby nie podmywała trasy, a także, jeśli jest to możliwe poszerzać prześwit. W głównej jednak mierze nie jest to możliwe i podróżujący są skazani na łaskę i niełaskę przyrody.

U podnóża trasy rozciąga się piękna dżungla, ale ma się w głowie świadomość, że tam na dole pełno jest wraków i szczątków ludzkich. W 1995 roku uznano trasę za jedną z najniebezpieczniejszych. Rocznie dochodzi tam do 300 wypadków.

Dzięki wielu programom telewizyjnym (w tym Top Gear) Droga Śmierci zyskała rozgłos. Fani mocnych wrażeń często się tam zapuszczają.