Za takie wyprzedzanie powinno się tracić prawo jazdy. Nigdy tego nie rób

Wyprzedanie jest jednym z podstawowych manewrów wykonywanych przez kierowców na drodze. Dowód? Bo wyprzedzaniem jest nie tylko przejechanie na przeciwległy pas ruchu w celu przejechania przed auto jadące z przodu. Wyprzedzaniem jest też np. przejechanie obok pojazdu jadącego sąsiednim pasem prowadzącym w tym samym kierunku. Problem tego manewru polega jednak na jego ryzykowności - niewłaściwie wykonane może zagrozić nie tylko pasażerom innych pojazdów, ale i pieszym. Jakie są najbardziej nieodpowiedzialne typy wyprzedzania?





Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej. Są wyjątki? Można wyprzedzać rower lub traktor

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub w bezpośredniej bliskości przejścia

Piesi są najsłabszymi użytkownikami ruchu drogowego. Należy się im zatem szczególna ochrona. A jednym z jej elementów jest zakaz wyprzedzania na przejściach. Skąd się on wziął? Gdy wejście na "zebrę" nie jest regulowane przez sygnalizację świetlną, prowadzący nigdy nie wie kiedy może się na niej pojawić pieszy. Takie wyprzedzanie może się zatem zakończyć śmiertelnym wypadkiem! I dlatego zostało obwarowane wysoką karą. Mandat za wyprzedzanie na i przed przejściem dla pieszych to 200 zł. Wykroczenie jest też obwarowane 10 punktami karnymi.





Wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

Wierzchołek wzniesienia jest o tyle niewłaściwym miejscem do wyprzedzania, że kierowca nie ma właściwej widoczności. A to oznacza mniej więcej tyle, że nie wie czy z kierunku przeciwnego nie zbliża się inne auto. Skutek? Tym może być nawet wypadek. Niebezpieczeństwo tak wykonanego manewru sprawia, że przy dojeżdżaniu do wierzchołków wzniesień pojawiają się linie podwójnie ciągłe. Poza tym wykroczenie jest obwarowane wysoką karą - mandat to 300 zł i 5 punktów karnych.





Wyprzedzanie na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

Widoczność to słowo klucz w przypadku kolejnego typu niewłaściwego wyprzedzania - tj. na krętej drodze. Kierowca nigdy nie ma pewności, że za ostrym zakrętem nie zbliża się auto jadące w przeciwnym kierunku. Jeżeli jedzie odpowiednio szybko, może nie mieć wystarczającej ilości czasu na podjęcie reakcji. Mandat za wyprzedzanie na zakręcie? To 300 zł i 5 punktów karnych.

Wyprzedzanie na skrzyżowaniu i przejeździe kolejowym

Miejscem, w którym obowiązuje zakaz wyprzedzania, jest też skrzyżowanie lub przejazd kolejowy. Na skrzyżowaniu można wyprzedzać tylko wtedy, gdy przejazd przez nie jest regulowany za pomocą sygnalizacji świetlnej - tym samym kierowca ma pewność co do zachowań innych użytkowników drogi. Wykroczenie polegające na złamaniu tego zakazu jest obwarowane mandatem wynoszącym 300 zł. Dodatkowo do konta kierowcy dopisanych zostanie 5 punktów karnych.

Niebezpieczne wyprzedzanie? Mandat to nie koniec...

Może się okazać, że błędy popełnione podczas wyprzedzania przez kierowcę okażą się na tyle rażące, że jego czyn zostanie zakwalifikowany jako stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skutek? W takim przypadku policjant może skierować sprawę o ukaranie do sądu, a do tego… odebrać prowadzącemu prawo jazdy. Podczas postępowania kierowcy grozić będzie prawomocne odebranie uprawnień na okres od 6 miesięcy do 3 lat, a do tego nawet 5 tys. zł grzywny.