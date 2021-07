"Wyspiarka" jest już w połowie drogi. Imponujący tunel w przyszłym roku połączy wyspy Uznam i Wolin

TBM to skrót od Tunnel Boring Machine, czyli maszyny drążącej tunele. Nadano jej przydomek "Wyspiarka", jako że jej celem jest połączenie wysp Uznam i Wolin. W tym momencie drogowcy są w połowie drogi pod Świną - wydrążono już 742 metry tunelu. „Wyspiarka" ułożyła 417 pierścieni obudowy i z każdym dniem zbliża się do brzegu cieśniny od strony wyspy Wolin. Jesienią tego roku drążenie tunelu powinno się zakończyć. Ale to nie będzie oznaczało końca prac przy budowie tunelu.

Tunel łączący wyspy Uznam i Wolin

Po zakończeniu prac przy drążeniu tunelu i układaniu pierścieni rozpoczną się dalsze prace związane z wykończeniem tunelu. Pierścienie składają się z tzw. tubingów, czyli elementów obudowy tunelu wykonanych z prefabrykowanych elementów. Łącznie w tunelu pod Świną drogowcy zużyją 6280 tubingów. Wyspiarka układa je automatycznie po wcześniejszym wydrążeniu tunelu i usunięciu urobku. Ten sposób pracy znamy chociażby z budowy II linii metra w Warszawie.

Co pozostanie do zrobienia, gdy we wrześniu tego roku "Wyspiarka" zakończy swoją pracę? Tunel ma przekrój kolisty, tak jak tarcza maszyny TBM. Aby mogły się nim poruszać pojazdy, trzeba będzie wykonać płytę, na której będzie zlokalizowana jezdnia. Pod nią zostanie umieszczona galeria ewakuacyjna wraz z większością instalacji tunelu. Ważnym elementem będą również wyjścia awaryjne do galerii ewakuacyjnej wymagające przebicia się poza obudowę tunelu. Wykonane zostaną również systemy wentylacji, przeciwpożarowe, zarządzania ruchem i monitoringu.

Tunel między wyspami Uznam i Wolin Fot. GDDKiA

Całkowita długość tunelu będzie wynosić 3,4 km. Zasadnicza jej część, czyli tunel drążony pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin, będzie miał długość 1,48 km. Tunel będzie jednorurowy i powstanie w nim dwupasowa jezdnia. Dzięki tej inwestycji Świnoujście zostanie w sposób stały skomunikowane z resztą Polski. Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które mają mocno ograniczoną przepustowość i są zależne od warunków pogodowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że oddanie inwestycji przewidziane jest na wrzesień 2022 r. Tak przynajmniej zapisano w kontrakcie.