Leje, więc włączam przeciwmgłowe. Czy to dobra decyzja?

Intensywne opady deszczu wpływają nie tylko na trakcję, ale i widoczność. Dlatego w czasie ulewy kierowca powinien pamiętać o uruchomieniu wycieraczek i włączeniu świateł. Których świateł? W pierwszej kolejności mijania - do jazdy dziennej nie nadają się na trudne warunki drogowe, bo sprawiają że pojazd jest widoczny dla innych użytkowników drogi ze zbyt małej odległości. Co ze światłami przeciwmgłowymi? Tak, można je włączyć - ale nie każde i nie w każdych warunkach. Zasady ich stosowania omówimy poniżej.

REKLAMA

Światła w trybie auto? Podczas ulewy warto sprawdzić czy przerzuciły oświetlenie z jazdy dziennej na mijania - czujniki często nie reagują na deszcz.

W czasie jazdy podczas ulewnych opadów deszczu ważna jest też klimatyzacja z nawiewem skierowanym na szybę. Zapobiega efektowni parowania i w ten sposób poprawia widoczność.

Ostrzegasz przed policją migając "długimi"? Policja apeluje

Jazda w deszczu a przeciwmgłowe. Kiedy można?

Kiedy w deszczu można włączyć światła przeciwmgłowe? W sytuacji, w której opady atmosferyczne tworzą warunki zmniejszonej przejrzystości powietrza, kierowca według przepisów ma prawo uruchomić w pojeździe światła przeciwmgielne przednie (o ile auto je posiada, bo nie są obowiązkowe). Światło przeciwmgielne tylne można włączyć dopiero wtedy, gdy widoczność podczas jazdy w czasie ulewy spadnie poniżej 50 m.

Nie masz świateł? Nie ma kary. Masz światła? Jest mandat!

Za brak świateł przeciwmgłowych w czasie ulewy funkcjonariusze raczej nie będą karać kierowcy. Konsekwencje spotkają go dopiero wtedy, gdy warunki drogowe poprawią się, a on nie wyłączy dodatkowego oświetlenia. Światło przeciwmgłowe tylne ma intensywną barwę i może oślepiać innych użytkowników dróg. Dlatego za ich stosowanie bez wyraźnego powodu należy się mandat. Grzywna wynosi 50 zł. Co ważne, nie jest obwarowana punktami karnymi.

Zobacz wideo Ukradł samochód, a następnie próbował porzucić go na zalanej deszczówką ulicy

Jak jeździć w czasie ulewy?

Pomijając obowiązek włączenia wycieraczek czy świateł mijania, o czym jeszcze pamiętać w czasie ulewy? Kierowca powinien uważnie obserwować drogę i otoczenie - a do tego lepiej aby ani on, ani pasażerowie nie wysiadali z auta. Poza tym jako że gorsze warunki drogowe sprawiają, że później zauważy ewentualne zagrożenie, a pojazd dłużej będzie się np. zatrzymywał, najlepiej aby zredukował prędkość. Na co uważać? Na kałuże - nigdy nie wiadomo jak głębokie są. A głębokie mogą uszkodzić nadwozie, zawieszenie, hamulce, układ elektryczny czy nawet silnik.