Znaki B-37 i B-38 to jedne z dziwniejszych znaków w Polsce. Obowiązują co drugi dzień

Znak B-35 "Zakaz postoju" zna każdy kierowca. Co się jednak stanie, gdy na tablicy oprócz czerwonego przekreślenia pojawi się jedynka lub dwójka rzymska? To pytanie prowadzi nas do dwóch kolejnych oznaczeń. Znaku B-37 "Zakaz postoju w dni nieparzyste" i znaku B-38 "Zakaz postoju w dni parzyste". Jakie są pełne definicje tych oznaczeń drogowych?

Na niektórych zakazach można stawać. Zatrzymanie to jeszcze nie postój

Znak B-37 "Zakaz postoju w dni nieparzyste" - obowiązuje tylko w nieparzyste dni miesiąca od godz. 0:00 do 21:00. Między godz. 21:00 a 24:00 kierowcy mają czas na przestawienie pojazdu np. na drugą stronę ulicy.

Znak B-38 "Zakaz postoju w dni parzyste" - obowiązuje tylko w parzyste dni miesiąca od godz. 0:00 do 21:00. Między godz. 21:00 a 24:00 kierowcy mają czas na przestawienie pojazdu np. na drugą stronę ulicy.

Znak B-38 i B-38. Kogo nie dotyczą?

Przepisy w przypadku znaków B-37 i B-38 bardzo precyzyjnie wskazują termin ich obowiązywania - a nawet dają prowadzącemu czas na przepakowanie pojazdu. O czym nie mówią definicje? A chociażby o tym, że tablice - identycznie jak pozostałe znaki zakazu - obowiązują do najbliższego skrzyżowania, a do tego odnoszą się do tej strony drogi, przy której zostały ustawione. Poza tym do znaków B-37 i B-38 nie muszą się stosować wszyscy. Za zakazem mogą parkować samochody kierowane przez osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej lub przewożące takiego inwalidę - pod warunkiem, że są oznaczone właściwą kartą parkingową.

Mandat za parkowanie za znakiem B-37 i B-38

Co się stanie w sytuacji, w której kierowca nie zastosuje się do zasad wyznaczanych przez znak B-37 i B-38? Konkretnie mowa w tym przypadku o parkowaniu pojazdu w niewłaściwy dzień miesiąca lub pozostawieniu go na miejscu po północy, czyli wtedy gdy oznaczenie zaczyna obowiązywać. W pierwszej kolejności pojawia się ryzyko mandatu - jego kwota to 100 zł. Wykroczenie oznacza też jeden punkt karny. Poza tym gdy pod tablicą pojawia się informacja mówiąca o możliwości odholowania pojazdu, właściciel będzie musiał też pokryć koszt lawetowania. Transport na parking depozytowy kosztuje maksymalnie 523 zł, a przechowywanie 44 zł za dobę.