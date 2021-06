Gdzie można stanąć kamperem? Czy tylko na polach kempingowych?

Mniej więcej od dwóch lat kampery cieszą się rosnącą popularnością w Europie. Pojazdy tego typu znikają z placów dealerskich w mgnieniu oka. Powód? Są idealnym sposobem na spędzenie wakacji w dobie ograniczeń pandemicznych. A do tego dają ogromną... wolność. W końcu kierowca i jego pasażerowie zabierają dom ze sobą wszędzie tam, gdzie chcą jechać. Tylko czy aby na pewno? Bo choć kampera ważącego maksymalnie 3,5 tony można zaparkować praktycznie na każdym parkingu, o tyle nie w każdym z tych miejsc można już w kamperze spać. Od czego to zależy? W dużej mierze od krajowych regulacji.

REKLAMA

Jak bezpiecznie podróżować kamperem? Siedem grzechów głównych, na które trzeba uważać

Gdzie można stanąć kamperem w Polsce?

W Unii Europejskiej standardem są przepisy narzucające, że spanie w kamperze i samo kempingowanie jest możliwe tylko w miejscach specjalnie do tego celu przygotowanych - na ogół na polach kempingowych. Wyjątki? Tych na szczęście też nie brakuje. Ogromną wolność w kwestii kempingowania daje chociażby Norwegia - tu kemping można robić praktycznie wszędzie. W Rumunii również kampera można zatrzymać w niemalże dowolnym miejscu - z tym zastrzeżeniem, że jeżeli mowa o terenie prywatnym, konieczna jest zgoda właściciela. Co z Polską? Polskie przepisy są mało precyzyjne - a to daje sporą wolność. Warto jednak zaznaczyć, że mimo wszystko policjanci mocno rozgraniczają parkowanie z kempingowaniem.

Parkowanie a kempingowanie: jakie są różnice?

No dobrze, a więc gdzie w Polsce można stanąć kamperem? Praktycznie wszędzie tam, gdzie da się zaparkować samochód osobowy. Może to być zatem parking przy plaży, w centrum miasta, na obrzeżach czy miejsce odpoczynku przygotowane na skraju lasu. Warunki? Choć kierowca i pasażerowie mogą w takich miejscach w pojeździe nocować, niestety nie mogą kempingować. To oznacza mniej więcej tyle, że nie mają możliwości rozłożenia markizy, wystawienia krzesełek i stołu czy gotowania w pojeździe lub przed nim. Kiedy kempingowanie jest możliwe? Głównie w przestrzeniach wyznaczonych do tego celu, ewentualnie na dowolnym terenie prywatnym za zgodą jego właściciela.

Zobacz wideo Świecko. Straż graniczna po pościgu odzyskała skradzionego kampera

Kempingowanie "na dziko" sprawia, że podróżujący praktycznie każdego dnia mogą spać w innym miejscu - i w ten sposób zwiedzić np. całe wybrzeże. Niestety unikanie pól kempingowych ma też i pewne wady. Bo sprawia, że dużo bardziej kierowca powinien pomyśleć o logistyce, a konkretnie oczyszczaniu toalety, wyrzucaniu śmieci, źródle prądu czy źródle czystej wody. Czy przygotowanie logistyczne jest w takim przypadku niemożliwe? Nie, utrudnione, ale jak najbardziej możliwe. Bo czystą wodę można tankować na napotkanej po drodze stacji paliw, brudną wodę zlewać np. do odpływów na myjniach bezdotykowych (za zgodą właściciela), a ścieki wypompowywać w specjalnych punktach po trasie.