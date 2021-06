Wyjazd do Chorwacji na wakacje. Co trzeba mieć i jakie są obostrzenia?

Chorwacja to wysokie temperatury, piękne plaże i oczywiście Morze Adriatyckie. Nie ma się zatem co dziwić, że kraj ten od lat staje się popularnym kierunkiem wakacyjnych wycieczek Polaków. Czy trudno jest dojechać do Chorwacji? Trasę liczącą przeszło 1100 km należy pokonać przez takie kraje jak Czechy czy Słowacja oraz Austria. A to oznacza dość dobry standard dróg, duży udział autostrad w pokonywanej trasie czy rozbudowaną infrastrukturę przydrożną. Problemów nie powinno być też na granicy. Republika Chorwacji od 1 lipca 2013 roku jest częścią Unii Europejskiej - Polacy wjadą zatem do tego kraju na dowód.

O której wyjeżdżać w samochodową podróż? Jak się do niej przygotować fizycznie i jak się ubrać?

Wyjazd do Chorwacji a pandemia. Jakie są ograniczenia?

Oczywiście dowód jest wystarczającym dokumentem koniecznym do przekroczenia granicy Chorwacji, jednak w normalnych warunkach. Jakie nowości wprowadza pandemia? Polska znajduje się w UE, a do tego została objęta strefą zieloną. To oznacza, że w czasie bezpośredniego tranzytu znad Wisły do Chorwacji nie trzeba pokazywać wyniku testu PCR, zaświadczenia o zaszczepieniu czy potwierdzenia przechorowania koronawirusa. Celnik może wyłącznie wymagać od pasażerów udowodnienia, że nie zatrzymywali się na dłużej po drodze.

Warto, aby kierowca i pasażerowie podczas przekraczania granicy chorwackiej mieli przy sobie potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania oraz rejestracji w systemie Enter Croatia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w serwisie entercroatia.mup.hr prowadzący może nawet umieścić za przednią szybą pojazdu - to usprawni formalności na granicy.

Problem z wjazdem do Chorwacji wtedy, gdy…

Kiedy może pojawić się problem z wjazdem do Chorwacji? Przede wszystkim wtedy, gdy kierowca i pasażerowie wybiorą się na tzw. wycieczkę objazdową, a do tego w międzyczasie będą przebywać w strefie, w której skala zagrożenia określonego przez ECDC jest inna niż zielona. Co będzie wymagane? Procedura jest standardowa, a więc konieczny stanie się wynik testu PCR, zaświadczenie o przyjęciu szczepionki przeciw Covid-19, potwierdzenie przechorowania koronawirusa lub samoizolacja.

Przepisy drogowe w Chorwacji. Co należy wiedzieć?

Chorwackie przepisy drogowe są dość surowe. Wprowadzają chociażby pojęcie brawurowej jazdy. Czym ona jest? To jazda w niedozwolonym kierunku, jazda z prędkością większą niż 50 km/h w terenie zabudowanym czy wyprzedzanie kolumny samochodów przy ograniczonej widoczności. Kara? Tą wymierzy sąd - maksymalnie kierowca może jednak otrzymać 3 lata pozbawienia wolności. A to nie koniec. Surowo karana jest też jazda pod wpływem alkoholu. Kierowca w Chorwacji może mieć 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - 0 promili dotyczy kierowców zawodowych i w wieku do 24 lat. Powyżej tej wartości prowadzący powinien liczyć się z grzywną wynoszącą do 3000 euro oraz 6 miesiącami pozbawienia wolności.

Ograniczenia prędkości w Chorwacji:

teren zabudowany - do 50 km/h,

poza terenem zabudowanym - do 90 km/h,

drogi ekspresowe - 110 km/h,

autostrady - 130 km/h.

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu w Chorwacji: