O której wyjeżdżać w samochodową podróż? Jak się do niej przygotować fizycznie i jak się ubrać?

Odpocznij i wyśpij się

Jeśli czeka nas długa podróż samochodem, wieczór przed wyjazdem warto poświęcić na relaks. Zrezygnujmy z intensywnego treningu na siłowni czy picia alkoholu. Kac i zakwasy nie są najlepszymi kompanami samochodowych podróży. Dlatego dobrze jest odpocząć i położyć się wcześniej spać. 8 godzin snu nie tylko sprawi, że będziemy wypoczęci, ale także zminimalizuje ryzyko senności w trasie. Należy pamiętać, że wypoczęty kierowca, to bezpieczny kierowca.

Kierowca musi być bezwzględnie wypoczęty - zmęczony m.in. wolniej reaguje na czynniki zewnętrzne, dlatego istotne jest planowanie przerw na dłuższych trasach. Podczas takich przerw warto poćwiczyć, by dotlenić i rozgrzać organizm, m.in. także po to by zwalczyć senność

- mówi Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego.

Godzina wyjazdu

Często jadąc na wakacje zrywamy się bladym świtem, by jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Choć start o 3-4 nad ranem rzeczywiście sprawi, że wcześniej będziemy w miejscu docelowym, a podczas wyjazdu ominiemy korki, spowoduje też niemałe zmęczenie. Tak wczesną pobudką (o ile nie jesteśmy do niej przyzwyczajeni na co dzień) zaburzymy swój rytm dobowy. Organizm nie będzie wiedział o co chodzi, przez co nawet kolejnego dnia możemy odczuwać skutki jak po zarwanej nocy. Ro jednak kwestia indywidualna.

Jak mówi Mikołaj Krupiński z ITS:

Fakt, że niektórzy kierowcy wolą prowadzić w nocy wynika w głównej mierze z mniejszego natężenia ruchu. Podczas jazdy nocą ważna jest zdolność wzroku kierowcy do reagowania na zmiany natężenia światła i brak problemów z widzeniem zmierzchowym. Musimy jednocześnie pamiętać, że jazda nocą niesie ze sobą większe ryzyko wypadku z uwagi na niedostateczne oświetlanie drogi światłami mijania, niż za dnia. Potwierdzają to badania Instytutu Transportu Samochodowego.

Śniadanie

W daleką podróż nie warto wyjeżdżać "na głodnego". Nie ujedziemy kilkudziesięciu kilometrów, jak zaczną nas kusić stacje benzynowe i przydrożne fast foody. Warto więc postawić na lekkie ale pełnowartościowe śniadanie bogate w błonnik. Dzięki temu dłużej będziemy odczuwać sytość, ale bez uczucia ciężkości w żołądku.

Jak się ubrać na długą podróż samochodem?

Najlepsza odzież na długie wyprawy samochodem to taka, w której jest nam po prostu wygodnie. Dobrze postawić na luźniejsze ubrania z przewiewnej dzianiny. Najlepiej sprawdzają się po prostu dresy .

Osoby, które mają problem z krążeniem i puchnącymi nogami, mogą zaopatrzyć się w skarpety lub pończochy kompresyjne. Należy jednak pamiętać, że musimy założyć je tuż po przebudzeniu – jeszcze będąc w pozycji leżącej.

Jeśli mamy przed sobą długą podróż, warto się do niej odpowiednio przygotować. Dotyczy to nie tylko stanu technicznego auta czy listy niezbędnych na urlopie przedmiotów, ale także naszego nastawienia i przygotowania do podróży.