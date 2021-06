Tesla najcenniejszą marką motoryzacyjną świata. Ale szczyt rankingu okupują firmy technologiczne

Zobacz wideo Duże firmy inwestują w górnictwo. Bez metali ziem rzadkich ich biznesy nie mogłyby istnieć

Wartość Tesli zmieniała się w ostatnich latach bardzo dynamicznie, jednak już przebija nawet najbardziej znane przedsiębiorstwa samochodowe z kilkudziesięcioletnią historią. Produkując (i siłą rzeczy również sprzedając) zdecydowanie mniej pojazdów.

Tesla najcenniejszą marką motoryzacyjną

Z najnowszego zestawienia firmy Kantar wynika, że marka Tesla warta jest dziś (w 2021 roku) 42,6 mld dolarów, co daje 47. miejsce w rankingu. Tesla znalazła się tym samym nieco dalej niż np. Samsung (42.) czy TikTok (45.), ale wyprzedza m.in. L'Oréal Paris (48.) i Huawei (50.).

To co jednak zaskakuje najbardziej to absurdalnie wręcz duży wzrost wartości Tesli względem 2020 roku. Wartość Tesli urosła bowiem przez rok o bagatela 275 proc. - zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich stu klasyfikowanych marek. Drugim niezwykle szybko rosnącym brandem jest wspomniany TikTok, który urósł o 158 proc.

Wracając jednak do firm motoryzacyjnych, Tesla uzyskała znaczną przewagę nad konkurentami z branży. Drugą pod względem wartości marką jest Toyota, którą wyceniono na niespełna 27 mld dol. (64. miejsce). Niewiele dalej, bo na 67. miejscu jest jeszcze Mercedes-Benz (25,8 mld dol.), a na 71. - BMW (24,8 mld dol.).

Na pierwszych miejscach marki technologiczne

Pierwsze miejsca rankingu okupują przede wszystkim firmy technologiczne lub powiązane z branżą IT. Liderem jest Amazon, który wart jest zdaniem Kantara prawie 684 mld dolarów. Zaraz za Amazonem uplasowało się Apple (612 mld dol.), a podium ze sporą startą zamyka Google (458 mld dol.). Warto zauważyć jednak, że (jako, że to zestawienie najcenniejszych marek, a nie przedsiębiorstw) na 39. miejscu znalazł się jeszcze YouTube, który wraz z Google należy do konglomeratu Alphabet.

Dalsze miejsca w top 10 najcenniejszych marek zajęły Microsoft, Tencent (chińskie przedsiębiorstwo technologiczne), Facebook, Alibaba (właściciel m.in. e-sklepu AliExpress), Visa, McDonald's i Mastercard.