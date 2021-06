Twoje dziecko bawi się tabletem podczas jazdy? Równie dobrze mogłoby się bawić cegłą

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Volvo Car Warszawa wynika, że ponad 70 proc. rodziców pozwala dzieciom na zabawę tabletem podczas podróży samochodem. Tylko 38 proc. z nich odpowiednio zabezpiecza urządzenia elektroniczne. Mało kto zdaje sobie sprawę, że niepozorny tablet czy smartfon może zamienić się w poważne zagrożenie. Jak więc zabezpieczać takie przedmioty podczas podróży?

Tablet może ważyć 10 kilogramów

Niezabezpieczone przedmioty, takie jak na przykład wspomniany wcześnie tablet, mogą zrobić krzywdę, nie tylko podczas wypadku, ale też przy awaryjnym hamowaniu. Niezamocowany przedmiot podczas zderzenia przy prędkości 50 km/h staje się od 30 do 50 razy cięższy. Dla przykładu 1,5-litrowa butelka może ważyć 60 kg podczas zderzenia, a smartfon czy tablet - nawet 10 kg.

Jak zabezpieczyć rzeczy w samochodzie?

Jeśli nasza pociecha podczas podróży lubi korzystać z urządzeń elektronicznych, powinniśmy zamocować je w specjalnym uchwycie przytwierdzanym do oparcia przedniego fotela. Nie tylko tablet w rękach dziecka potrafi być zagrożeniem. To samo dotyczy butelek czy bidonów z wodą, "walających się" po aucie kluczy, telefonów czy różnych drobiazgów. Podczas podroży powinniśmy je odpowiednio zabezpieczać. Większość współczesnych aut ma wiele przemyślanych i pojemnych schowków. Warto z nich korzystać do przewożenia przedmiotów codziennego użytku.

Bezpieczeństwo w samochodzie to nie tylko stal, która nas otacza i chroni. Podczas wypadku, poważnym zagrożeniem mogą być podręczne przedmioty w kabinie. Tablet, klucze, butelka wody… Dlatego zwracamy uwagę na konieczność odpowiedniego przewożenia przedmiotów w samochodzie, tak aby uniknąć ich gwałtownego przemieszczania się. Nasze samochody są pełne praktycznych schowków, które pomieszczą wszystkie niezbędne elementy, które chcemy przewozić w sposób bezpieczny dla podróżnych. O tym mówimy w naszej nowej kampanii "Tablet jak cegła", którą rozpoczynamy w czerwcu, a więc w sezonie wzmożonych rodzinnych podróży

– podkreśla Stanisław Dojs, PR Manager Volvo Car Poland.

Zabezpiecz bagaż

Równie istotne jak rozplanowanie przedmiotów w kabinie, jest odpowiednie umieszczenie bagaży w bagażniku. Nie powinniśmy układać żadnych przedmiotów na tylnej półce, chyba ze mamy zamontowaną specjalną siatkę odgradzającą przestrzeń bagażową od pasażerskiej. W przeciwnym razie umieszczone na półce przedmioty podczas mocnego hamowania po prostu wpadną do kabiny.

W bagażniku także powinniśmy uważnie rozłożyć torby i walizki. W razie potrzeby można zamontować specjalne siatki lub haczyki, które zabezpieczą umieszczone w bagażniku przedmioty przed przemieszczaniem się.

Jak przewozić zwierzęta?

Również zwierzęta powinny być przewożone samochodem w odpowiednich warunkach. Mniejsi pupile powinni podróżować w specjalnych klatkach lub transporterach. W przypadku większych psów sprawdzą się szelki ze wzmocnionym pasem piersiowym, które mocujemy do uchwytu pasów bezpieczeństwa lub ISOFIX. Niektóry producenci oferują także specjalne klatki-boksy montowane w bagażniku (idealnie sprawdzają się w samochodach typu SUV lub kombi), gdzie nasz czworonożny przyjaciel może bezpiecznie i komfortowo podróżować.

Kampania Volvo "Tablet jak cegła" potrwa do końca czerwca 2021 roku. W tym czasie na stronie showroomu opublikowany będzie komiks edukacyjny, narysowany przez blogera Zucha. Grafika pokaże wyniki badania na temat bezpieczeństwa dzieci podczas podróży autem, przeprowadzonego na zlecenie Volvo Car Warszawa, oraz pomysły jakie rozrywki zaplanować najmłodszym, by podróż minęła im szybko i przyjemnie.

