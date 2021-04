Historyczny awans Polaka - Arkadiusz Nowiński szefem regionu EMEA Volvo Cars. Przejmie dowodzenie nad 66 krajami

Arkadiusz Nowiński został nowym szefem regionu EMEA Volvo Cars. Ten region obejmuje 66 krajów Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu i odpowiada za ponad połowę sprzedaży modeli Volvo na świecie. Na nowym stanowisku zastąpi Bjorna Annwalla, który z kolei został nowym CFO Volvo Cars. To historyczny awans i najwyższe stanowisko Polaka zajmowane w międzynarodowych strukturach producentów aut. Arkadiusz Nowiński będzie raportował do Lexa Kerssemakersa odpowiedzialnego za wszystkie operacje komercyjne Volvo na świecie.

REKLAMA

Zobacz wideo Limuzyna Volvo w Studiu Biznes. S90 zaskakuje napędem i mocą, ale nie tylko

Od szefa produktu do szefa obszaru

W lipcu 2019 roku Arkadiusz Nowiński został awansowany na stanowisko szefa produktu regionu EMEA Volvo Cars. Do jego zadań należało między innymi zelektryfikowanie oferty i spełnienie limitów emisji dwutlenku węgla w nowych samochodach. Sprzedaż zeletryfikowanych aut w Europie osiągnęła w 2020 roku poziom około 30 proc., a w marcu tego roku - 39 proc. Warto dodać, że region EMEA odpowiada za ponad połowę sprzedaży samochodów Volvo, a jednocześnie obejmuje aż 66 krajów o różnych uwarunkowaniach ekonomicznych i prawnych.

Arkadiusz Nowiński awansował na stanowisko szefa regionu EMEA Volvo Cars Volvo

Historia kierowania Volvo Car Poland

Arkadiusz Nowiński przejął ster Volvo Auto Polska (dziś Volvo Car Poland) w drugiej połowie 2008 roku. W tamtym okresie firma sprzedała w naszym kraju 4400 aut rocznie. Nikomu się wówczas nie śniło, że przyszłość nie będzie należeć do diesli, a do hybryd ładowanych z gniazdka i aut elektrycznych. Volvo Cars wprowadzało na rynek dopiero swojego drugiego SUV-a (XC60 pierwszej generacji). W ciągu tych kilkunastu lat firma Volvo Cars zmieniła właściciela, całkowicie odnowiła gamę modelową, a sprzedaż aut Volvo na świecie urosła dwukrotnie, a w Polsce - niemal trzykrotnie. Od 2009 roku model XC60 jest najchętniej wybieranym modelem segmentu premium w Polsce i dotyczy to obu generacji tego auta. Model XC40 zdobył pozycję lidera w kategorii mniejszych SUV-ów klasy premium.

Praca na stanowisku Volvo Car Poland była najważniejszym etapem mojej kariery. W ciągu niemal 13 lat dokonaliśmy niemal potrojenia naszej sprzedaży i ogromnego umocnienia Volvo jako nowoczesnej i pożądanej marki premium. Każdy obszar naszego biznesu urósł kilkukrotnie: sprzedaż aut nowych, używanych, części, usług serwisowych i finansowych. Nasze salony są teraz nowoczesne, a doskonałe uporządkowanie procesów biznesowych pozwoliło stawić nam czoła pandemii i utrzymać sprzedaż na rekordowym poziomie. Wielokrotnie szybko adaptowaliśmy się do zmieniającej rzeczywistości. Mamy dochodową sieć, zmotywowanych pracowników i rzeszę lojalnych klientów. Zawdzięczamy to naszemu zespołowi i sieci dealerskiej. Przez wiele lat praca tych ludzi była dla mnie ogromnym wsparciem i źródłem wiedzy, którą teraz podzielę się z moim zespołem w centrali

– powiedział Arkadiusz Nowiński, dotychczasowy prezes Volvo Car Poland i nowy szef regionu EMEA w randze Senior Vice President Volvo Cars.

Opinie Moto.pl: Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid. Multitool Thora: szwedzki SUV jest bardzo uniwersalny

Volvo XC40 Recharge fot. Volvo