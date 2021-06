Nowy Peugeot 308 SW wygląda świetnie. A to ma być tylko pierwsza z jego zalet

Peugeot 308 SW - bagażnik i schowki

Przede wszystkim w Peugeocie 308 SW trzeba zajrzeć na tył, pod pięknie stylizowaną klapę bagażnika. To w końcu walory praktyczne są w kombi najważniejsze, prawda? A pod tym względem Peugeot 308 SW ma być wzorem swojego segmentu, a pojemnością bagażnika prawie zrównać się z lubianą w Polsce Octavią Combi. W standardowej konfiguracji Peugeot 308 SW ma pomieścić 608 litrów. Tylną kanapę można składać w proporcjach 40:20:40, a po złożeniu wszystkich foteli przestrzeń bagażowa wzrośnie do 1634 l. W wersjach hybrydowych to odpowiednio 548 i 1574 l.

Peugeot podkreśla też, że nowe 308 SW dzięki rozstawowi osi 2732 mm zapewni komfort i dużo miejsca pasażerom na tylnej kanapie. Producent chwali się też sprytnie wygospodarowanymi schowkami na mniejsze i większe przedmioty.

Dane techniczne nowego Peugeota 308 SW

Nowy Peugeot 308 SW mierzy 4636 mm długości, 1700 mm wysokości i 1852 mm szerokości (2062 mm z lusterkami). Francuski kompakt ma przyjechać na rynek z całkiem szeroką paletą silników. Wśród nich znajdziemy jednostkę wysokoprężną 1.5 BlueHDi o mocy 130 KM, którą docenią zwłaszcza osoby, które często jeżdżą w długie trasy. Pozostałe osoby sięgną raczej po benzynowy silnik 1.2 PureTech o tej samej mocy. Najwięcej miejsca Peugeot poświęca jednak dwóm hybrydowym wersjom Hybrid 180 i 225. Oznaczenia zdradzają łączną moc układu, na który składa się silnik 1.6 PureTech (150 lub 180 KM) i silnik elektryczny. To hybrydy ładowane z gniazdka, a akumulator o pojemności 12,4 kWh ma pozwolić przejechać ok. 60 km bez konieczności włączania silnika benzynowego. Bliżej rynkowej premiery poznamy więcej liczb, osiągi i zużycie, wszystkich wersji. Tę zaplanowano jeszcze na ten rok. Raczej na jego końcówkę.

Peugeot 308 - wygląd i nowe logo

Naszym zdaniem nowy Peugeot 308 prezentuje się znakomicie. Jest ostro, drapieżnie i bardzo świeżo, jak na dość konserwatywny segment. Styliści Peugeota udowodnili, że auto nie musi być SUV-em, żeby przyciągać wzrok. A jak wam się podoba nowe 308? Zapraszamy do galerii, a poniżej wklejamy pierwszy film z kompaktowym peugeotem w roli głównej. Chcemy tylko zwrócić waszą uwagę na nowy logotyp. Na maskę peugeotów wraca nowy-stary lew. Takie logo było już kiedyś przez markę wykorzystywane, teraz zostało odświeżone, a 308 to pierwszy produkcyjny model, na którym się pojawia.

Wnętrze znamy z hatchbacka, którego pokazano wcześniej

Francuzi konsekwentnie rozwijają swój własny, zaproponowany przez polskiego stylistę, projekt kabiny, a tu widzimy jego najnowsze wcielenie. Jest mała spłaszczona kierownica, są zegary (mogą być wirtualne oraz 3D), na które patrzymy ponad wieńcem oraz jest ciekawie wkomponowany spory ekran dotykowy. Pod nim sporo przycisków i personalizowanych skrótów, którymi będziemy wywoływać najważniejsze funkcje na wyświetlaczu. Nie ma panelu klimatyzacji, ale na ekranie dostrzegamy plusa i minusa, obsługa będzie więc uproszczona. Czy wygodna? To sprawdzimy dopiero, kiedy 308 wyjedzie na drogi. Bardzo bogate ma być także wyposażenie. I w zakresie komfortu jazdy, i systemów wsparcia. Z ciekawszych opcji możemy wymienić bezprzewodową łączność z telefonami (Apple CarPlay oraz Android Auto), indukcyjną ładowarkę, zaawansowany inteligentny tempomat (system Drive Assist 2.0 ma zapewnić "półautonomiczną" jazdę), system kamer 360 czy nagłośnienie wysokiej jakości.

