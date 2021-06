Szczoty zniszczą ci lakier? Mit czy lepiej unikać myjni automatycznych

Lakier samochodu stanowi idealne dopełnienie kształtu nadwozia. Nadaje karoserii charakteru, ale też może rzucać się w oczy i wyróżniać pojazd z tłumu. Z drugiej strony jego funkcja estetyczna jest tak naprawdę pierwszym z aspektów. Bo ma też chronić metalowe elementy nadwozia przed korozją. Zadbany lakier jest pełen blasku. Co to jednak oznacza zadbany lakier? Aby kolor nadwozia był pełen połysku, kierowca powinien regularnie myć samochód. I mycie jest o tyle ważne, że pozwala pozbyć się nie tylko krzu, ale też szkodliwych dla lakieru np. osadów w postaci żrących odchodów ptasich czy soli zalegającej zimą na drogach.

Szczotki niszczą lakier? Mit z lat 90.

Mycie samochodu jest niezbędne. Kierowca powinien jednak wiedzieć jak myć samochód. Szczotki? To zdecydowanie najprostsza z metod. Kierowca w czasie tankowania kupuje bilet do myjni. Automat zrobi resztę! W tym czasie prowadzący może np. spokojnie pić kawę. Moda na szczotki w Polsce zaczęła się jeszcze pod koniec lat dziewięćdziesiątych. To wtedy pierwsze tego typu myjnie zaczęły pojawiać się na stacjach benzynowych. Wtedy też narodził się mit mówiący o tym, że... szczotki niszczą lakier. Ile w tym prawdy?

W teorii szczotki powinny być bezpieczne dla nadwozia w samochodzie - poszczególne włókna tylko delikatnie pracują na lakierze. Tyle jednak teoria. Bo w praktyce szczotki są eksploatowane miesiącami. A to sprawia, że stają się mocno zabrudzone i zabrudzeniami zaczynają rysować lakier w pojeździe. Co prawda, nie powodują powstawania głębokich rys. Tworzą jednak dziesiątki mikrouszkodzeń, które da się usunąć tylko za pomocą polerowania wykonanego w profesjonalnym warsztacie lakierniczym.

Szczotki rysują lakier i nie są dokładne

Szczotki są nie tylko szkodliwe dla lakieru, ale i... mało skuteczne. Nie są w stanie dokładnie domyć samochodu - zostawiają smugi w okolicy anten, spojlerów i lusterek oraz nie radzą sobie ze śladami powstałymi po rozbiciu owadów na masce. Poza tym nie są w stanie umyć np. przestrzeni powstałej po otwarciu drzwi - tam pozostaje brud i kurz. A więc jak umyć samochód, aby lakier odzyskał blask i nie został uszkodzony? Najlepiej, aby mycie było wykonane ręcznie. O jakich zasadach pamiętać?

najlepiej myć nie gąbką, a rękawicą z mikrofibry,

rękawicę warto przemywać co jakiś czas i prać po wykonaniu mycia,

w gąbce zbierają się ziarenka piasku, które mogą rysować lakier,

należy używać wyłącznie chemii dedykowanej samochodom,

np. płyn do mycia naczyń może być szkodliwy dla lakieru,

warto szczególnie uważać podczas usuwania uporczywych zabrudzeń np. powstałych po owadach,

te należy usuwać za pomocą dedykowanych preparatów lub glinki,

nadwozie należy wycierać do sucha ręcznikiem z mikrofibry,

ircha lub ściągaczka mogą doprowadzić do porysowania lakieru.