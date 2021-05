Chcesz umyć auto przed domem? Uważaj na... sąsiada. Grozi ci mandat do 500 zł!

Mycie samochodu na posesji jeszcze w latach 90. było popularnym widokiem. Kierowcy pojawiali się przed blokiem lub domkiem z wiaderkiem, wielką gąbką i odrobiną szamponu. I choć wiadomo, że właściciel sam najlepiej domyje zakamarki karoserii, dziś zafundowanie autu przedblokowego SPA jest dość ryzykowne. Powód? Na przeszkodzie stają przepisy. Te w 99 proc. przypadków zabraniają mycia samochodu na posesji.

Chcesz umyć auto przed domem? A masz odpływ wody?

No dobrze, skoro w 99 proc. przypadków auta nie można umyć przed domem, jaki jest ten jeden procent, w którym da się to zrobić legalnie? Przepisy przewidują wyjątek. Ten niestety jest tak specyficzny, że w specjalny sposób nie poprawia sytuacji większości kierowców. I powód ku temu jest prosty - samochód można umyć na posesji wtedy, gdy dane miejsce jest wyposażone w odpływ brudnej wody. Co niezwykle ważne, odpływ ten ma nie tyle wprowadzać wodę do ziemi, co być podłączony do kanalizacji.

Bardzo wielu kierowców z pewnością zauważy, że przepisy nie są racjonalne, bo obecnie samochodów nie myje się przed domem przy pomocy płynów do mycia naczyń, a specjalnych szamponów, które są w pełni biodegradowalne i bezpieczne dla środowiska. Problem polega jednak na tym, że ustawodawca doskonale to rozumie i doskonale o tym wie. W czym zatem tkwi szkopuł? Bo punktem spornym nie jest wcale piana spływająca z nadwozia, a to co razem z nią trafia do ziemi.

Mycie samochodu przed domem. Czemu jest zabronione?

Zmywanie brudu z karoserii samochodu oznacza zmywanie też drobinek oleju silnikowego, paliwa, płynów eksploatacyjnych czy opiłków powstałych w wyniku pracy elementów ciernych układu hamulcowego. A te substancje już nie są biodegradowalne i bezpieczne dla środowiska naturalnego. A więc jeszcze raz, gdzie nie można myć samochodu? Ani przed blokiem, ani przed garażem, ani na ogrodzonej działce. Wyjątek jest jeden i dotyczy placu lub garażu, który posiada odpływy podłączone do kanalizacji.

Co w sytuacji, w której pomimo zakazu kierowca postanowi umyć samochód przed domem? Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak bardzo życzliwych ma sąsiadów. Bo aby interwencję podjęła straż gminna, konieczne jest zgłoszenie. Pojawienie się na miejscu strażników będzie prawdopodobnie oznaczać mandat. Ile wyniesie kara? Wartość grzywny za mycie samochodu przed blokiem to indywidualna sprawa każdej gminy - ustala ją rada powiatu. Zazwyczaj mandaty nie przekraczają jednak 500 złotych.