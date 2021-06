Mandat 500 zł za nietrzymanie rąk na kierownicy. To nie mit, ale nie ma się czego bać

Ręce na kierownicę albo mandat

500 zł mandatu będzie groziło kierowcy, który nie dostosuje się do poleceń policjanta podczas kontroli drogowej, czyli np. nie będzie trzymał rąk na kierownicy czy nieproszony wysiądzie z samochodu. Warto podkreślić, że takie przepisy obowiązywały od dawna, ale jakiś czas temu zostały wpisane do prawa resortowego, dzięki czemu policjanci mogą uniknąć zbędnych dyskusji z kierowcami nieprzestrzegającymi prawa. To jeden z ważniejszych punktów przepisów, jakie przed dwoma laty weszły w życie w związku z nowymi kontrolami policyjnymi.

Kwestia mandatu za nietrzymanie rąk na kierownicy wraca w internecie raz za razem, ale choć to nośne hasło, to kierowcy nie muszą się nim przejmować. Grozi wam tylko w przypadku kontroli, a raczej większość osób w takiej sytuacji po prostu stosuje się do poleceń policjanta.

Nowe kontrole policyjne

Do zmian w przepisach policjanci parkujący w miejscach niedozwolonych i prowadzący z nich kontrole drogowe muszą włączyć sygnały świetlne w radiowozie. Od końcówki roku 2019 r. nie muszą tego robić, nawet wtedy, gdy zaparkują samochód na chodniku czy wyspie przystankowej. - Jeżeli jest to niezbędne dla prowadzenia działań kontrolnych, dopuszcza się postój pojazdu policyjnego w miejscu gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego - mówią teraz przepisy. Warto pamiętać, że nowe zasady dotyczą nie tylko policjantów prowadzących radiowozy oznakowane, ale również te bez oznaczeń. W efekcie do kontroli może dochodzić w najmniej spodziewanych miejscach.

Częścią zmian w prawie jest także spisywanie przez policjanta przebiegu samochodu i wprowadzanie go do do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Kierowca ma obowiązek umożliwić policjantowi odczytanie wskazań licznika, a więc pozwolić mu zajrzeć do samochodu.

Od zeszłego roku kontrole policyjne znowu są nowe. Pamiętaj o maseczce

Już od dłuższego czasu musimy nosić maseczki. Rząd zakazał za to używania jako zamienników szalików, chust albo przyłbic. Możemy was uspokoić. Nie ma nakazu jazdy w niej w samochodzie osobowym. Zasłaniać usta i nos powinniśmy za to w transporcie publicznym. Większość kierowców nie musi więc nosić maseczki w swoim aucie, ale pamiętajcie, aby mieć ją przy sobie, żeby nie mieć problemów np. w sklepie. Kierowca musi ją mieć także w warsztacie, u wulkanizatora i na stacji benzynowej.

Zasłaniać usta i nos trzeba podczas kontroli policyjnej. A to oznacza, że musicie mieć maseczkę, kiedy zatrzyma was policja. Niekonieczne po złamaniu jakiegoś przepisu, może być to po prostu rutynowa kontrola, a tych w najbliższym czasie będzie więcej. Dlatego warto zawsze mieć przy sobie maseczkę, żeby uniknąć problemów. Również podczas kontroli policyjnych obowiązują zasady zachowania odległości i ograniczenia kontaktu do minimum. Jak zachować się, kiedy zatrzyma was policja? Oto nasz poradnik krok po kroku:

Kontrola policyjna w nowych czasach. Musisz mieć w samochodzie maseczkę