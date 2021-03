Kontrola policyjna w nowych czasach. Musisz mieć w samochodzie maseczkę

"Wyższa szkoła jazdy" to cykl na Moto.pl, w którym wyjaśniamy najbardziej kontrowersyjne przepisy ruchu drogowego. Ale nie tylko. Znajdziecie tu mieszankę tematów z pogranicza kodeksu drogowego, egzaminu na prawo jazdy, dobrych praktyk na drodze oraz przydatnych porad dla kierowców. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak zachować się podczas policyjnej kontroli w nowych, pandemicznych czasach.

REKLAMA

Czy można jechać samochodem na święta?

To od tego pytania trzeba zacząć. W Polsce wprowadzono pogłębiony lockdown, ale rządzący nie zdecydowali się na drastyczne kroki. Nie wprowadzono zakazu przemieszczania się - możecie jeździć po mieście i kraju bez żadnych przeszkód i bez powodu. O ile nic się nie zmieni w ostatniej chwili, to rząd nie planuje wprowadzania takich zakazów tuż przed świętami. Możecie więc spokojnie jechać w rodzinne strony. Resort zdrowia apeluje jednak o rozsądek. - W okresie świąt powinniśmy więc ograniczyć nasze kontakty wyłącznie do najbliższych domowników, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę - czytamy na stronie gov.pl.

Głęboki lockdown Polski. Mamy najważniejsze punkty dla kierowcy. Nie jest źle

Każde święta i długie weekendy oznaczają, że na drogach pojawi się więcej policjantów, którzy będą przeprowadzać rutynowe kontrole. Funkcjonariusze łapią nie tylko zbyt szybko jeżdżących kierowców, badają także trzeźwość oraz stan techniczny naszych pojazdów. W tym roku nic się nie zmienia. Policja już zapowiedziała, że szykuje wzmożone kontrole podczas świąt Wielkiej Nocy, żeby wszyscy bezpiecznie dojechali do celu.

Zobacz wideo Na warszawskim odcinku S8 doszło do pojedynku. BMW X5 vs. Skoda Fabia Combi

Maseczka w samochodzie? Nie. Ale musisz ją mięć podczas kontroli

Już od dłuższego czasu musimy nosić maseczki. Rząd zakazał za to używania jako zamienników szalików, chust albo przyłbic. Możemy was uspokoić. Nie ma nakazu jazdy w niej w samochodzie osobowym. Zasłaniać usta i nos powinniśmy za to w transporcie publicznym. Większość kierowców nie musi więc nosić maseczki w swoim aucie, ale pamiętajcie, aby mieć ją przy sobie, żeby nie mieć problemów w sklepie, pracy albo na ulicy. Kierowca musi ją mieć także w warsztacie, u wulkanizatora i na stacji benzynowej.

Zasłaniać usta i nos trzeba podczas kontroli policyjnej. A to oznacza, że musicie mieć maseczkę, kiedy zatrzyma was policja. Niekonieczne po złamaniu jakiegoś przepisu, może być to po prostu rutynowa kontrola, a tych w najbliższym czasie będzie więcej. Dlatego warto zawsze mieć przy sobie maseczkę, żeby uniknąć problemów. Nie możemy poratować się szalikiem lub chustą.

Mandat za brak maseczki to nawet 500 zł.

Kontrola drogowa POLICJA

Jak zachować się podczas kontroli? Słuchaj policjanta

Również podczas kontroli policyjnych obowiązują zasady zachowania odległości i ograniczenia kontaktu do minimum. Dlatego powinniśmy tylko lekko uchylić okno. Na tyle, żeby była możliwa swobodna rozmowa z policjantem. Nie powinniśmy otwierać okna i podawać dokumentów policjantowi. Jeżeli to rutynowa kontrola, to wystarczy przyłożyć dokument do szyby, tak aby funkcjonariusz mógł odczytać nasze dane i zobaczyć zdjęcie. Nie otwieramy okna ani nie wychodzimy z samochodu, jeśli policjant nas o to nie poprosi. W większości kontroli nie ma takiej konieczności. Podczas kontroli musimy mieć maseczkę. Policjant może nas poprosić o jej zdjęcie, żeby zweryfikować tożsamość kierowcy. Mamy obowiązek to zrobić, ale pamiętajcie, żeby poczekać na prośbę funkcjonariusza.

Kontrola policyjna w nowych czasach. Najważniejsze zasady:

Musisz mieć maseczkę.

Przede wszystkim słuchaj poleceń policjanta.

Nie otwieraj okna ani drzwi, o ile nie zostaniesz o to wyraźnie poproszony przez funkcjonariusza. Także podczas kontroli minimalizujemy ryzyko zarażenia.

Nie wychodź z samochodu.

Podczas rutynowej kontroli wystarczy uchylić okno.

Dokument pokazujemy, przykładając go do szyby.

Jeśli zostaniesz o to poproszony, to zdejmij maseczkę.

Masz taki kod w prawie jazdy? Rubryka 12 jest bardzo ważna. Mandat to nawet 500 zł

Czy policja kontroluje trzeźwość kierowców?

Tak. Wciąż przeprowadzane są także kontrole trzeźwości, choć na początku pandemii pojawiały się informacje, że policja nie będzie kontrolować kierowców. To nieprawda. Ten mit rozpowszechnił się równo rok temu, kiedy pojawiły się informacje, że policja nie będzie używać tzw. alkomatów przesiewowych. Jednak i wtedy używano alkomatów z wymiennymi ustnikami, a kontrole trzeźwości były przeprowadzane. Będą także i w te święta. Pijani kierowcy to wciąż plaga na polskich drogach, a policja jest na nich szczególnie wyczulona.

Wyłapywanie zbyt szybko jadących kierowców i tych pod wpływem alkoholu to zawsze dwa priorytety podczas świątecznych akcji policji.

Alkohol i kierowca. Niebezpieczne mity, w które wierzy wielu Polaków. Ty też?